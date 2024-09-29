Kar maskeli şüpheli kurşun yağdırdı

İstanbul Başakşehir'de geçtiğimiz gün akşam saatlerinde kuru temizleme işleten Serhat Özkurt arkadaşlarıyla iş yerinin önünde oturuyordu. O sırada yaya olarak gelen kar maskeli bir şüpheli, Özkurt'u kurşun yağmuruna tuttu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken yaralı Özkurt ise sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Vücuduna 5 kurşun isabet eden Özkurt'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.