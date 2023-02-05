Kar mutluluğu

Kar yağışının gecikmesi nedeniyle kayak merkezlerindeki işletmeler sorunu suni karla çözmeye çalışıyordu. Ancak son dönemdeki kar yağışı işletmelerin de yüzünü güldürdü. Uludağ, Kartalkaya, Palandöken gibi kayak merkezlerinde ise okullar açılmadan önceki son günlerde doluluk oranı yüzde yüzü buldu. Aileler çocuklarıyla birlikte yarıyılın son günlerini karda kayarak ve oyunlar oynayarak geçirdi.Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı dünyaca ünlü Uzungöl de kar yağışı sonrası beyaza büründü. Bölgenin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 15 santimetreyi bulurken ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Kars'ın Dikme Köyü'ndeki Hacı Yasemen Yılmazel Ortaokulu'nun kız voleybol takımı, Türkiye şampiyonluğu hedefiyle kar kış demeden antrenmanlarını sürdürüyor. Başkent Ankara ise gece boyunca etkili olan kar yağışıyla bembeyaz oldu. Parklardaki göletler donarken çocuklar karın tadını çıkardı.Kütahya'nın Gediz ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Murat Dağı Kayak Merkezi'nden dönen 60 üniversite öğrencisinin bulunduğu 4 minibüs, yoğun kar yağışı nedeniyle kara saplandı. Orman Bölge Müdürlüğü Gediz İşletme Şefliği ekipleri, greyderle karla kaplı yolları açıp öğrencileri arazi araçlarıyla güvenli bölgeye ulaştırdı. Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ise yolda mahsur kalan 23 Güney Koreli turist ile 2 tur otobüsü çalışanı kurtarıldı. Siirt'in Şirvan ve Peravari ilçelerinde ise yolda kalan ambulans, elektrik ekibi ve 12 işçi kurtarıldı. Ambulansta bulunan hasta Osman Okan (20) hastaneye yetiştirildi. Muş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 136 köy yolundan 107'si açıldı. Kahmaramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman'da ise bazı uçak seferleri yapılamadı.Şanlıurfa'da da etkili olan karyağışı nedeniyleEyyübiye ilçesinebağlı Akabe iniş veçıkışında araç kuyruğuoluştu. Mahsur kalanlarhalay çekerek ısınmayaçalıştı.