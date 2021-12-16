Kar, Trakya’dan yurda giriş yaptı

Balkanlar’dan gelen soğuk hava dalgası ile başlayan kar yağışı Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da etkili oldu. İstanbul’un yüksek kesimlerine kar yağdı
Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası Trakya'yı etkisi altına aldı. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde önceki akşam başlayan kar etkili olmaya devam ediyor. Kar kalınlıkları, Kırklareli'nin Demirköy ilçesindeki Mahya Tepesi'nde 7, Dereköy Sınır Kapısı'nda 5 santimetreye ulaştı. İstanbul Çatalca'da da yüksek kesimler ve ormanlık alanlar beyaza büründü. İstanbul'da pazartesi kar yağışı bekleniyor. Balıkesir Kazdağları'nda önceki gece başlayan kar nedeniyle Balıkesir EdremitÇanakkale Yenice karayolunda sürücüler zor anlar yaşadı. Bolu'da da kar kalınlığı bazı yerlerde 5 santimetreye ulaşırken, Abant ziyaretçi akınına uğradı. Antalya'da, merkeze 50 kilometre mesafedeki Saklıkent'te kar yağışı etkili olurken, vatandaşlar Konyaaltı sahilinde denize girdi. Afyonkarahisar beyaza bürünürken, Adana'nın Tufanbeyli, Kırıkkale'nin Keskin ve Ankara'nın Bala ilçelerine mevsimin ilk karı yağdı. Uludağ'da kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı.