Kar yağışı ulaşımı aksattı! D-100 kara yolunda ağır tonajlı araçlara geçiş yasağı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KAR YAĞIŞI UYARISI

İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yoğun kar yağışlarına karşı uyarılarda bulundu. Bakanlığın paylaşımında şu ifadelere yer verildi: "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 28 Aralık 2025 Pazar günü; Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu çevreleri ile Sinop'un kuzeybatısında kuvvetli ve yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı bekleniyor. Erzincan, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Ardahan ve zamanla Iğdır'ın yüksekleri, Ağrı, Kars ve Van'da kuvvetli (5-20 cm), Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari, Şırnak'ın kuzey ve doğusunda yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışları bekleniyor. Diyarbakır'ın kuzeydoğusu (Kulp, Lice Hazro, Diyarbakır Şanlıurfa yolu Karacadağ mevkii), Batman'ın kuzeyi (Kozluk, Sason) , Siirt'in kuzey ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışları bekleniyor. Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don ile yükseklerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."