Kar yağışı ulaşımı aksattı! D-100 kara yolunda ağır tonajlı araçlara geçiş yasağı

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı yoğun şekilde devam ediyor. Kar kalınlığının 20 santimetreyi geçtiği bölgede tır, kamyon ve tankerler ulaşımda aksamalara neden oluyor.
AĞIR TONAJLI ARAÇLARIN GEÇİŞİNE İZİN VERİLMİYOR
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, yolun İstanbul istikametinin ulaşıma kapanmaması için D-100 kara yolunun Elmalık mevkinde uygulama yaptı. Uygulamada tanker, kamyon ve tırların yolun Bolu Dağı kesiminde, İstanbul yönüne geçişlerine müsaade edilmiyor. Ağır tonajlı araçlar Elmalık sapağından kent merkezindeki araç park alanlarına yönlendiriliyor.
6 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA
Bolu Dağı'nda etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışında 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KAR YAĞIŞI UYARISI
İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yoğun kar yağışlarına karşı uyarılarda bulundu. Bakanlığın paylaşımında şu ifadelere yer verildi: "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 28 Aralık 2025 Pazar günü; Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu çevreleri ile Sinop'un kuzeybatısında kuvvetli ve yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı bekleniyor. Erzincan, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Ardahan ve zamanla Iğdır'ın yüksekleri, Ağrı, Kars ve Van'da kuvvetli (5-20 cm), Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari, Şırnak'ın kuzey ve doğusunda yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışları bekleniyor. Diyarbakır'ın kuzeydoğusu (Kulp, Lice Hazro, Diyarbakır Şanlıurfa yolu Karacadağ mevkii), Batman'ın kuzeyi (Kozluk, Sason) , Siirt'in kuzey ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışları bekleniyor. Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don ile yükseklerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."