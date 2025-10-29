Kara Halil tarihte kimdir, gerçekte var mı? Kuruluş Orhan’ın Kara Halil’i Can Atak kimdir, hangi dizilerde yer aldı?

Kuruluş Orhan dizisi, Osmanlı İmparatorluğu'nun tohumlarının atıldığı destansı dönemi anlatmaya devam ederken, kilit rollerdeki karakterler büyük bir ilgi odağı oluyor. İzleyicinin en çok araştırdığı isimlerden biri, Orhan Bey'in yanında duran ve fethe giden yolda önemli görevler üstlenen Kara Halil karakteri oldu. Bu karakterin tarihi bir figür olup olmadığı ve kim olduğu sorusu gündemi meşgul ederken, onu başarıyla canlandıran oyuncu Can Atak'ın biyografisi de araştırılıyor.