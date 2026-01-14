Kara Kuvvetlerinde ihaleye fesat ve rüşvet soruşturması! 5 şüpheli tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Askeri Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde gerçekleştirilen askeri yük ve yolcu taşıma hizmet alımlarında usulsüzlük yapıldığı belirlendi. Soruşturmada, söz konusu faaliyetlerin Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Lojistik Yönetim Başkanlığı Ulaştırma Yönetim Şube Müdürlüğü aracılığıyla yürütüldüğü, bu birimde görev yapan bazı personelin, firma yetkilileriyle anlaşarak menfaat sağladıkları ve edimin ifası sürecinde hileli işlemlerle kamu zararına neden oldukları belirlendi. 2019-2024 yılları arasındaki 18 ihaleye ilişkin incelemelerde, hak edişlerde araç ve kilometre bilgilerinin kasıtlı olarak farklı yazıldığı, bu yolla firmalara fazla ödeme yapıldığı ve Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişlerince yapılan incelemede kamu zararının 23 milyon 578 bin lira olduğu tespit edildi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Başsavcılığın talimatıyla, kontrol teşkilatında görev yapan 6 askeri personel ile firma sahibi, yetkilisi ve firma adına imza atan 15 şüpheli 'Edimin ifasına fesat karıştırma' ve 'Rüşvet' suçlarından gözaltına alındı. Savcılıktaki işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 16'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 5 şüpheli tutuklandı.