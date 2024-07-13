Kara lastikli şampiyon

Erzurum'un Karayazı ilçesinde yaşayan Feride-Celal Erdal çiftinin sekiz çocuğundan 7'ncisi olan 29 yaşındaki Tubay Erdal, ailenin tek sporcu ve okuyan çocuğu. Tubay Erdal, 12 yaşında iken Karayazı ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yaptığı bir sosyal projeye beden eğitimi öğretmeni Salih Şen'in isteği üzerine katıldı. Spor ayakkabısı olmadığı için 300 öğrencinin katıldığı yarışta kara lastikleri ile koşan Erdal şampiyon oldu. Ailesinin başta spor yapmasına izin vermediği Tubay Erdal, art arda kazandığı şampiyonluklarla onların da desteğini aldı.Spor lisesini kazanarak Erzurum'a gelen ve yatılı okumaya başlayan Tubay Erdal, katıldığı yarışmalarda yine büyük başarı gösterince hem milli takıma girdi hem de birçok kulüp kendisini transfer etmek istedi. Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 2022 yılında düzenlenen maratonda 2 saat 34 dakika koşup Kenyalı atletleri geride bırakarak şampiyon olan milli sporcu, sakatlanınca 2024 Olimpiyat kadrosundan çıkarıldı ve sporu bırakmak zorunda kaldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nde antrenör olarak işe başlayan Tubay Erdal, "Ölümüne koştuğum Sofya maratonunda en iyi derecemi yaparak şampiyonluğu ve 2024 olimpiyatlarına katılmayı hak ettim ama yarıştan sonra kasığımdaki sakatlık nüksetti ve sporu bırakmak zorunda kaldım. Artık kendim gibi başarılı sporcular yetiştireceğim" dedi. DHA