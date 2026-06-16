Karabağ’da yaşananları anlatan ’Eski Bavullar’ filminin gösterimi yapıldı

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Milli Kurtuluş günü dolayısıyla Polis Eşleri Derneği Adana Şube Başkanı Sanem Arıkan'ın koordinasyonunda, Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Adana İl Emniyet Müdürlüğü'nün iş birliğinde hazırlanan kültür ve sanat etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, Saida Hakverdiyeva'nın yönettiği, Karabağ'da yaşanan işgal süreci, Azerbaycan halkının yıllar süren mücadelesi ve topraklarını yeniden özgürlüğüne kavuşturma süreci anlatıldı.

Filmde, 30 yılı aşkın süre devam eden işgalin Azerbaycan halkı üzerinde bıraktığı izleri ve elde edilen zaferin anlamını duygu yüklü sahnelerle izleyicilere aktarıldı. Katılımcılar, film gösterimi boyunca duygu dolu anlar yaşadı. Polis Eşleri Derneği Adana Şube Başkanı Sanem Arıkan, filmi gözyaşlarıyla izlediğini belirterek, "Karabağ da birinin ayağına taş değse burada bizim yüreğimiz yanar gözümüz yaşarır. Çünkü biz başka bayraklar altında yaşasak da aynı kökten filiz veren bir çınarın dallarıyız dedi. Program sonunda filmin yapımında emeği geçen kişilere plaket takdim edilirken, Hakverdiyeva'ya kültürler arası diyalog, kardeşlik ve barışın güçlendirilmesine sunduğu katkılar dolayısıyla '2026 Küresel Barışa Katkı Ödülü' verildi.