Haberler Yaşam Haberleri Karabağ’da yaşananları anlatan 'Eski Bavullar' filminin gösterimi yapıldı
Giriş Tarihi: 16.06.2026 13:12

Karabağ’da yaşananları anlatan 'Eski Bavullar' filminin gösterimi yapıldı

Adana’da Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Milli Kurtuluş Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, yönetmenliğini Saida Hakverdiyeva'nın yaptığı ve Karabağ'da yaşananları anlatan “Eski Bavullar” filminin gösterimi yapıldı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Karabağ’da yaşananları anlatan ’Eski Bavullar’ filminin gösterimi yapıldı
  • ABONE OL

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Milli Kurtuluş günü dolayısıyla Polis Eşleri Derneği Adana Şube Başkanı Sanem Arıkan'ın koordinasyonunda, Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Adana İl Emniyet Müdürlüğü'nün iş birliğinde hazırlanan kültür ve sanat etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, Saida Hakverdiyeva'nın yönettiği, Karabağ'da yaşanan işgal süreci, Azerbaycan halkının yıllar süren mücadelesi ve topraklarını yeniden özgürlüğüne kavuşturma süreci anlatıldı.

karabagda-yasananlari-anlatan-eski-bavullar-filminin-gosterimi-yapildi-1781604731721.jpeg (664×472)

Filmde, 30 yılı aşkın süre devam eden işgalin Azerbaycan halkı üzerinde bıraktığı izleri ve elde edilen zaferin anlamını duygu yüklü sahnelerle izleyicilere aktarıldı. Katılımcılar, film gösterimi boyunca duygu dolu anlar yaşadı. Polis Eşleri Derneği Adana Şube Başkanı Sanem Arıkan, filmi gözyaşlarıyla izlediğini belirterek, "Karabağ da birinin ayağına taş değse burada bizim yüreğimiz yanar gözümüz yaşarır. Çünkü biz başka bayraklar altında yaşasak da aynı kökten filiz veren bir çınarın dallarıyız dedi. Program sonunda filmin yapımında emeği geçen kişilere plaket takdim edilirken, Hakverdiyeva'ya kültürler arası diyalog, kardeşlik ve barışın güçlendirilmesine sunduğu katkılar dolayısıyla '2026 Küresel Barışa Katkı Ödülü' verildi.

#ADANA #ADANA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ #AZERBAYCAN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Karabağ’da yaşananları anlatan 'Eski Bavullar' filminin gösterimi yapıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA