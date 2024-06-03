Karabiga’nın çehresi değişiyor

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde 31 Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti'den yeniden Belediye Başkanı seçilen Ahmet Elbi, seçimin ardından çalışmalara başladı. Geçtiğimiz yıllarda doğalgaz gelen beldede alt ve üst yapı çalışmalarında da büyük bir ilerleme kaydedildi. Yaz aylarında yerli ve yabancı çok sayıda turistin ilgisini çeken mavi bayraklı plaja sahip Karabiga'da Başkan Elbi, seçim öncesinde spor ve sağlık alanında verdiği sözleri bir bir yerine getirmeye başladı. Mayıs ayında Ankara'ya çıkarma yapan Elbi, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider'in destekleriyle Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonu ile Sağlık Bakanlığından Acil Sağlık Merkezi binası ve ambulans sözünü aldı. Yaklaşık 25 milyon liraya mal olması planlanan Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonu ihale aşamasına gelindi. Kapalı spor salonu içinde voleybol, basketbol, hentbol, güreş sahası, fitness, masa tenisi gibi bir çok faaliyet alanı bulunuyor. Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, "Meclis üyelerimizle yaptığımız ilk toplantıdan sonra 1 yıllık planlamamızı oluşturduk. 1 Mayıs'ta Ankara'daydık. Seçimden önce Gençlik ve Spor Bakanımızın bize verdiği bir söz vardı. Milletvekilimiz Ayhan Gider'le yaptığımız ziyaretten sonra Karabiga'ya, gençlerimize ve bölgeye hitap edecek 250 kişilik kapasiteli, çok amaçlı kapalı spor salonumuzu Karabigamıza kazandırmış olacağız" dedi.Sağlık alanında da Karabiga'ya yatırımlar yapıldığını da kaydeden Elbi, "Sağlık alanında seçimlerde söz vermiştik. Seçimlerin hemen akabinde sözümüzü yerine getirmek için hemen girişimlere başladık. Sağlık Bakanımızdan Acil Sağlık Merkezinin yapılma sözünü aldık. Karabigamıza bir Acil Sağlık Merkezi yeni binasıyla, içinde cihazlarıyla birlikte kazandırmış olacağız. Bunun yanında bir de Karabiga'da bulunabilecek bir ambulansta Acil Sağlık Merkezimizde hazır olacak" diye konuştu. İHA