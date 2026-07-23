Karabük Bartın Karayolunda trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Olay, sabah saatlerinde Bartın Karabük Karayolunda meydana geldi. M.K. sevk ve idaresindeki TIR ile Karabük ili istikametinden Bartın ili İstikametine seyir halinde iken Danişment Köyü Çalı Kahvesi Mevkii geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kayan römork karşı şeride geçti. Bu sırada eşi Şehri Karaca (75) ile birlikte Safranbolu istikametine gide Şevket Karaca'nın kullandığı otomobile çarparak hurda yığınına döndü. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, AFAD, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçta sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan 75 yaşındaki Şehri Karaca doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Eşi Şevket Karaca'nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kaza hakkında soruşturma başlatırken, TIR sürücüsünün hayati tehlikesinin olmadığı Safranbolu Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden sonra gözetim altına alındı.