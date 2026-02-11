Karabük-Bartın yolunda feci kaza! 1 ölü

Olay, öğleden sonra Alabaş köyü mevkiinde meydana geldi. Bartın iline seyir halindeyken Müslim Y. nin kullandığı otomobil Alabaş köyü mevkiinde yolun kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybedip yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler hemen sağlık ve emniyet ekiplerine ihbarda bulundular.

Aracın ön kısmında oturan 72 yaşındaki Mustafa Yaşar yaşamını yitirirken, emniyet kemerinin ise takılı olmadığı belirtildi. Sürücü Müslim Y. yi ambulans ile Bartın Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan annesi Seriye Y. ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Seriye Y. nin hayati tehlikesinin bulunduğu yoğun bakımda tedavi altına alındığı belirtilirken, sürücü Müslim Y. nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Emniyet güçleri ve Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.