Haberler Yaşam Haberleri Karabük-Bartın yolunda feci kaza! 1 ölü
Giriş Tarihi: 11.02.2026 16:17

Karabük-Bartın yolunda feci kaza! 1 ölü

Karabük Bartın Karayolu Alabaş köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi. Biri ağır 2 kişi ise yaralandı.

Ali Faik ATAY Ali Faik ATAY
Karabük-Bartın yolunda feci kaza! 1 ölü
  • ABONE OL

Olay, öğleden sonra Alabaş köyü mevkiinde meydana geldi. Bartın iline seyir halindeyken Müslim Y. nin kullandığı otomobil Alabaş köyü mevkiinde yolun kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybedip yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler hemen sağlık ve emniyet ekiplerine ihbarda bulundular.

Aracın ön kısmında oturan 72 yaşındaki Mustafa Yaşar yaşamını yitirirken, emniyet kemerinin ise takılı olmadığı belirtildi. Sürücü Müslim Y. yi ambulans ile Bartın Devlet Hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan annesi Seriye Y. ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Seriye Y. nin hayati tehlikesinin bulunduğu yoğun bakımda tedavi altına alındığı belirtilirken, sürücü Müslim Y. nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Emniyet güçleri ve Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Karabük-Bartın yolunda feci kaza! 1 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz