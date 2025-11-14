Karabüklü Şehit Nuri Özcan 5000 Evler Şehitliğinde toprağa verildi

Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüşü sırasında Gürcistan sınırında C-130 askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan gözyaşları arasında 5000 Evler Şehitliğinde toprağa verildi. Ankara'daki törenden sonra uçak ile memleketi Karabük'e gönderildi. Uçak ile Zonguldak Havaalanına getirilen şehidin naaşı, burada düzenlenen karşılama töreninin ardından Karabük'e gönderildi. Şehit Özcan'ın naaşı, ailesi, yakınları ve komşuları tarafından helalleşmek üzere ailesinin yaşadığı Şirinevler mahallesine getirildi.

Buradan cenaze namazı kılınmak üzere Üniversite Mahallesi Sevgi Pınar Cami'ne getirildi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından 5000 Evler Şehitliğine defnedildi. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yüksek İstişare üyesi Mehmet Ali Şahin ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin, Ali Kesin Kılıç'ın yanı sıra, Karabük protokol üyeleri, şehit babası Mehmet Özcan, ailesi, yakınları ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı. Şehidin naaşı bir süre Askeri Bando eşliğinde protokol ve vatandaşların eşliğinde taşındı. Baba Mehmet Özcan cenaze namazından sonra oğlunun tabutunu öperek göz yaşı döktü. Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Kd. Bşvç Nuri Özcan evli 2 çocuk babası idi.