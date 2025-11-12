Haberler Yaşam Haberleri Karabük’lü Şehit Özcan’ın Şehadet Haberi Ailesine Hastanede Verildi
Karabük’lü Şehit Özcan’ın Şehadet Haberi Ailesine Hastanede Verildi

Azerbaycan’dan dönerken Gürcistan sınırında düşen Türk Hava Kuvvetlerine bağlı C130 nakliye uçağında şehit olan Karabüklü Hava Uçak Bakım Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan’ın İl merkezindeki Şirinevler mahallesindeki evine ve baba ocağı Davutlar köyündeki eve Türk Bayrağı asılırken, uçak düşme haberini izlerken fenalaşan anne Samiye Özcan ile babası Ahmet Özcan’a şehadet haberi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde verildi.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağı, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü. Uçakta bulunan 20 askeri personelden biri olan Hava Uçak Bakım Astsubayı Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan (53) şehit oldu.

Karabüklü şehidin acı haberi, ailesine ulaştı. Kıdemli Başçavuş Özcan'ın şehadet haberi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören annesi Samiye Özcan ile babası Ahmet Özcan'a, Karabük Vali Yardımcısı Mustafa Şahin ve askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin ailesinin oturduğu Şirinevler Mahallesi Atlıhan Caddesi üzerindeki Ufuk apartmanına Karabük Belediyesi tarafından Türk bayrağı asıldı. Ayrıca baba ocağı Davutlar köyündeki eve de Jandarma yetkilileri tarafından Türk Bayrağı asıldı. Şehit olan Kıdemli Başçavuş Özcan'ın evli 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Cenaze töreninin ise Karabük Valiliği tarafından netleşince haber verileceği belirtildi.

