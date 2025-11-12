Karabük’lü Şehit Özcan’ın Şehadet Haberi Ailesine Hastanede Verildi

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağı, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü. Uçakta bulunan 20 askeri personelden biri olan Hava Uçak Bakım Astsubayı Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan (53) şehit oldu.

Karabüklü şehidin acı haberi, ailesine ulaştı. Kıdemli Başçavuş Özcan'ın şehadet haberi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören annesi Samiye Özcan ile babası Ahmet Özcan'a, Karabük Vali Yardımcısı Mustafa Şahin ve askeri yetkililer tarafından verildi. Şehidin ailesinin oturduğu Şirinevler Mahallesi Atlıhan Caddesi üzerindeki Ufuk apartmanına Karabük Belediyesi tarafından Türk bayrağı asıldı. Ayrıca baba ocağı Davutlar köyündeki eve de Jandarma yetkilileri tarafından Türk Bayrağı asıldı. Şehit olan Kıdemli Başçavuş Özcan'ın evli 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Cenaze töreninin ise Karabük Valiliği tarafından netleşince haber verileceği belirtildi.