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Giriş Tarihi: 30.07.2026 15:14

Karabüklü TIR sürücüsü hayatını kaybetti

İzmir- Uşak Karayolu Gediz köprüsünde meydana gelen trafik kazasında 48 yaşındaki Karabük’lü TIR sürücüsü hayatını kaybetti.

Ali Faik ATAY Ali Faik ATAY
Karabüklü TIR sürücüsü hayatını kaybetti
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Olay, Sabah saatlerinde meydana geldi. İsmail Çınar (48) idaresindeki TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Kaza sırasında sürücü, çift yönlü köprünün iki yönü arasındaki boşluktan Gediz Nehri yatağına düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerin yaptığı kontrolde İsmail Çınar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından İsmail Çınar'ın cenazesi, otopsi işlemleri için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otopsi işlemlerinden sonra Çınar'ın naaşı Karabük'te toprağa verileceği belirtildi.

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Karabüklü TIR sürücüsü hayatını kaybetti
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