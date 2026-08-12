Karabük’te 4. kattan düşen genç kız ağır yaralandı! Kafenin tentesi hayatta tuttu

Karabük'ün Safranbolu ilçesi Sadri Artunç Caddesi'nde feci olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Işık T. (21), evde bulunan erkek arkadaşıyla henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından genç kız, yaklaşık 20 metre yükseklikte bulunan 4. kattaki evin balkonundan düştü. İlk olarak bir kafenin tentesine çarpan genç kız, ardından zemine düşerek ağır yaralandı.
TENTENİN ÜZERİNE DÜŞEREK AĞIR YARALANDI
Kafenin tentesinin, genç kızın düşüş hızını azaltarak hayatta kalmasında etkili olduğu değerlendirildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç kız, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Işık T.'nin hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
ERKEK ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI
Olay öncesinde yaşanan tartışmanın da araştırıldığı öğrenilirken, ekiplerin çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışma yürüttüğü belirtildi. Öte yandan genç kızın Azerbaycan uyruklu erkek arkadaşı Fikrat Z. (25) İse polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.