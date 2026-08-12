Karabük’te 4. kattan düşen genç kız ağır yaralandı! Kafenin tentesi hayatta tuttu

Karabük'ün Safranbolu ilçesi Sadri Artunç Caddesi'nde feci olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Işık T. (21), evde bulunan erkek arkadaşıyla henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından genç kız, yaklaşık 20 metre yükseklikte bulunan 4. kattaki evin balkonundan düştü. İlk olarak bir kafenin tentesine çarpan genç kız, ardından zemine düşerek ağır yaralandı.