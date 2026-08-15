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Giriş Tarihi: 15.08.2026 13:14

Karabük’te 7 yıl sonra kene can aldı

Karabük Eflani İlçesine bağlı Osmanlar köyünde yaşayan 61 yaşındaki Nuri Bostancı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle 5 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 2019 yılından sonra Karabük'te ilk defa kene can aldı.

Ali Faik ATAY Ali Faik ATAY
Karabük’te 7 yıl sonra kene can aldı
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Türkiye'de ilk kez 2002 yılında Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) görülmesinden sonra, Karabük'te ilk vaka 2006 yılında görülmüş 2013 yılına kadar 19 kişi hayatını kaybetmişti. Karabük'te keneden en son 2019 yılında can kaybı yaşanmıştı. Geçen 7 yıllık süre de sonra Eflani ilçesi Osmanlar köyünde yaşayan 61 yaşındaki Nuri Bostancı'yı 6 Ağustos günü bahçesinde kene ısırdı. Keneyi eli ile çıkardığı iddia edilen Bostancı bir süre sonra ateşlenmesi üzerine Bostancı'nın testleri pozitif çıktı. Hemen Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen 6 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Nuri Bostancı Eflani Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra, Osmanlar Köyü Akbaş mahallesi mezarlığında alınan önlemlerle toprağa verildi.

#KARABÜK

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Karabük’te 7 yıl sonra kene can aldı
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