Karabük’te acı kayıp: Su oluğuna düşen yaşlı adam kurtarılamadı!

23.10.2025 16:01

Karabük'ün Acıöz köyünde bahçesindeki su oluğuna düşen 87 yaşındaki şahıs yaşamını yitirdi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Karabük merkeze bağlı Acıöz köyünde yaşayan Şevket Özdoğan (87), evinin bahçesinde hayvanların su içtiği buzdolabından yapılma su oluğuna düştü. Durumu fark eden yakınları ve köylüler, Özdoğan'ı oluğun içinden çıkardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YAŞLI ADAM KURTARILAMADI

Ağır yaralanan Özdoğan, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yol boyunca kalp masajı yapılarak hastaneye kaldırılan Şevket Özdoğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

