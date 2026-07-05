Haberler Yaşam Haberleri Karabük'te acı olay! 35 gündür kayıp olarak aranıyordu... Üniversite öğrencisi ölü bulundu!
Giriş Tarihi: 5.07.2026 15:31

Karabük'te acı olay! 35 gündür kayıp olarak aranıyordu... Üniversite öğrencisi ölü bulundu!

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 35 gündür kayıp olarak aranan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Hamza Duras, ormanlık alanda ölü bulundu. Cenazesi otopsi işlemleri için adli tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Karabük’te acı olay! 35 gündür kayıp olarak aranıyordu... Üniversite öğrencisi ölü bulundu!
  • ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, ailesinin uzun süredir haber alamadığı ve yaklaşık 35 gündür kayıp olarak aranan Karabük Üniversitesi öğrencisi Hamza Duras'ı bulmak için AFAD, jandarma, sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri ve çok sayıda gönüllünün katılımıyla geniş çaplı arama çalışması yürütüldü.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Yaklaşık 18 gündür sürdürülen yoğun çalışmalar kapsamında ekipler bir sonuç alamayınca arama çalışmaları geçtiğimiz cuma günü sonlandırılmıştı. Safranbolu ilçesinde hayvancılıkla uğraşan bir çoban ise hayvanlarını ormanlık alanda otlattığı sırada yoğun koku gelmesi üzerine ağaca asılı halde bir kişiyi gördü. İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan kimlik tespitinde ölen kişinin 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Hamza Duras olduğu öğrenildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet savcısı ile olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede yaptığı incelemelerin ardından Duras'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KARABÜK

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Karabük'te acı olay! 35 gündür kayıp olarak aranıyordu... Üniversite öğrencisi ölü bulundu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA