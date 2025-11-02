Karabük’te apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Yangın, akşam saatlerinde Yeni Mahalle Papatya Sokak'ta meydana geldi. 4 katlı Başar Apartmanı'nın 1'inci kattaki dairede yangın çıktı.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Dumanları fark eden apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında evde hasar oluştu. Yangında dumandan etkilenen 1 kişi ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.