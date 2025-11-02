Karabük’te apartmanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Yangın, akşam saatlerinde Yeni Mahalle Papatya Sokak'ta meydana geldi. 4 katlı Başar Apartmanı'nın 1'inci kattaki dairede yangın çıktı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Dumanları fark eden apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında evde hasar oluştu. Yangında dumandan etkilenen 1 kişi ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.