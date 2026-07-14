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Giriş Tarihi: 14.07.2026 19:50

Karabük’te bir evde çıkan yangın 2 yaşındaki çocuğu canından etti: Anneannenin feryadı yürekleri yaktı’

Karabük’te meydana gelen korkunç olayda, 2 yaşındaki Berkant K. ailesinin evin arka kısmında ıhlamur topladığı sırada evde çıkan yangın sonucu feci şekilde can verdi. Evin kapısının kilitli olduğu öğrenilirken, olay yerinden bulunan anneannenin “"Yavrum gitti" diyerek gözyaşı dökmesi yürekleri yaktı.

İHA Yaşam
Karabük’te bir evde çıkan yangın 2 yaşındaki çocuğu canından etti: Anneannenin feryadı yürekleri yaktı’
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Edinilen bilgiye göre, Ahmet Ç.'ye ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi tamamen sararken, ihbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesiyle kısmi olarak çevredeki iki eve sıçrayan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Evde yapılan kontrollerde, yangına uykuda yakalandığı öğrenilen 2 yaşındaki Berkant K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

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Ekipler, talihsiz çocuğun cansız bedenine uzun süren çalışmaların ardından ulaştı.

"YAVRUM GİTTİ"

Yangın sırasında olay yerinde bulunan anneannenin, "Yavrum gitti" diyerek gözyaşı dökmesi yürek burktu. Olayı haber alarak köye gelen babanın, diğer çocuklarına sarılarak gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından Berkant K'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. İlk belirlemelere göre, yangın sırasında çocuğun ailesinin evin arka kısmında ıhlamur topladığı, bu sırada evde yalnız kalan çocuğun içeride bulunduğu ve evin kapısının kilitli olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

#KARABÜK #AFAD

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Karabük’te bir evde çıkan yangın 2 yaşındaki çocuğu canından etti: Anneannenin feryadı yürekleri yaktı’
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