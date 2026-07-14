Karabük’te bir evde çıkan yangın 2 yaşındaki çocuğu canından etti: Anneannenin feryadı yürekleri yaktı’

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından Berkant K'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. İlk belirlemelere göre, yangın sırasında çocuğun ailesinin evin arka kısmında ıhlamur topladığı, bu sırada evde yalnız kalan çocuğun içeride bulunduğu ve evin kapısının kilitli olduğu öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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