Karabük’te dehşete düşüren olay! Araçta bulunan 2 kişiye linç girişimi: O anlar kamerada…

Olay, 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen nedenle bir grup ile araçta bulunan kişiler arasında tartışma çıktı.
GÖZALTINA ALINDILAR
Kısa sürede büyüyen tartışmada araçtaki 2 kişi defalarca kapıları açılarak darbedildi. Çevrede bulunan vatandaşlar kavgayı ayırırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kavgaya karıştığı belirlenen şahıslar polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Yolunu kestikleri araçtaki iki kişiyi böyle darp ettiler | Video