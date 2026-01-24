Haberler Yaşam Haberleri Karabük'te dengesini kaybeden yaşlı kadın 5.kattan düşerek yaşamını yitirdi
Karabük'te meydana gelen olayda bir apartmanın 5. katındaki daireden düşen 78 yaşındaki Ayşe Erhan yaşamını yitirdi.

Olay, öğlen saatlerinde Cevizkent TOKİ konutları C blokta meydana geldi. 78 yaşındaki Ayşe Erhan bulunduğu dairenin odasındaki penceresinin önünde bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek 5. kattan aşağı düştü. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından yaşlı kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

