Karabük’te dengesini kaybeden yaşlı kadın 5.kattan düşerek yaşamını yitirdi

Olay, öğlen saatlerinde Cevizkent TOKİ konutları C blokta meydana geldi. 78 yaşındaki Ayşe Erhan bulunduğu dairenin odasındaki penceresinin önünde bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek 5. kattan aşağı düştü. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından yaşlı kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.