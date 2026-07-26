Kaza, Kireçkuyu mevkisinde meydana geldi. Karabük istikametine seyir halinde bulunan 78 ABZ 663 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü yaralandı.

Karabük'te devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.