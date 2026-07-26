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Giriş Tarihi: 26.07.2026 22:30 Son Güncelleme: 26.07.2026 22:40

Karabük’te devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

İHA
Karabük’te devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
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Kaza, Kireçkuyu mevkisinde meydana geldi. Karabük istikametine seyir halinde bulunan 78 ABZ 663 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü yaralandı.

Karabük'te devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı


İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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#KARABÜK #SAFRANBOLU

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Karabük’te devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
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