Karabük’te dur ihtarına uymayan sürücü yakalandı: 492 bin TL ceza kesildi!

492 BİN TL CEZA KESİLDİ

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede Y.Ç.'nin 0.55 promil alkollü, ehliyetinin geçici olarak iptal olduğu ve aracının muayenesinin olmadığı tespit edildi. Y.Ç.'ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince 492 bin 719 TL idari para cezası uygulandı.