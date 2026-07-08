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Giriş Tarihi: 8.07.2026 00:51

Karabük'te dur ihtarına uymayan sürücü yakalandı: 492 bin TL ceza kesildi!

Karabük'te polisin ‘dur’ ihtarına uymayan alkollü ve ehliyetinin geçici olarak iptal olduğu öğrenilen sürücü Y.Ç.’ye 492 bin 719 TL idari para cezası uygulandı. Otomobil, 60 gün süreyle trafikten men edildi.

DHA Yaşam
Karabük’te dur ihtarına uymayan sürücü yakalandı: 492 bin TL ceza kesildi!
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Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. 107'nci Sokak'ta denetleme yapan polisler, Y.Ç. yönetimindeki 06 EJL 836 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu.

ARAÇ OTOPARKTA BULUNDU

Polisler, uyarıya rağmen kaçan sürücüyü yakalamak için takip etti. Bir süre sonra izini kaybettiren sürücünün polis ekiplerinin yaptığı incelemede Bahçelievler Mahallesi 121'nci sokakta bulunan bir apartmanın otoparkına otomobilini park ettiği tespit edildi.

492 BİN TL CEZA KESİLDİ

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede Y.Ç.'nin 0.55 promil alkollü, ehliyetinin geçici olarak iptal olduğu ve aracının muayenesinin olmadığı tespit edildi. Y.Ç.'ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince 492 bin 719 TL idari para cezası uygulandı.

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OTOMOBİL TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Otomobil, 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#KARABÜK

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Karabük'te dur ihtarına uymayan sürücü yakalandı: 492 bin TL ceza kesildi!
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