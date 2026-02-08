Haberler Yaşam Haberleri Karabük’te facianın eşiğinden dönüldü
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Karabük’ün Eflani ilçesinde bir benzin istasyonuna daldı. Araç benzin pompalarına çarparak dururken, pompalarında kimsenin ve o sırada akaryakıt alan araç olmaması faciayı önlerken araçta bulunan 4 çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralıların tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Karabük'ün Eflani ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında facianın eşiğinden dönüldü. Öğlen saatlerinde Karabük istikametinden Eflani şehir merkezine giden M.H.'nin kullandığı aracın sürücüsünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu, bir benzin istasyonunun pompalarının bulunduğu refüje çarptı.

O sırada pompalarında kimsenin ve o sırada akaryakıt alan araç olmaması faciayı önlerken araçta bulunan 4 çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralıların tedavisinin sürdüğü belirtildi. Araç sürücüsü gelen ambulans ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak kontrol amaçlı tedavi altına alınır, sürücünün hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Araçta bulunan 4 ü çocuk olmak üzere 6 kişinin hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Kaza hakkında soruşturma başlatıldı.

