Karabük’te feci kaza! 1 ölü, 8 yaralı

Karadeniz bağlantı yolu olan D-100 Karayolunun Kemikli mevki Karabük yol ayırımında meydana geldi. M.Y. yönetimdeki 34 NDK plakalı otomobil Gerede ilçesinden Çankırı ili Çerkeş istikametine seyir halinde iken Kemikli mevki Karabük yol ayrımında bilinmeyen bir nedenle önünde giden M.A nın kullandığı 59AIP 335 plakalı TIR ın römork 'üne arkadan çarptı. Çarpmamın şiddetiyle otomobil dorseye adeta ok gibi saplandı.

Diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda ambulans ile güvenlik güçleri İtfaiye kaza kırım ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilin ön kısmında oturan 46 yaşındaki Yakup Yamak'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirlerken, otomobil de bulunan sürücü M.Y ile yolculardan H.G.Y(12), E.S.Y(7), İ.Y.(5),E.O,A.R.O(4), A.O(7) ve S.A.O(9) olay yerindeki ilk müdahaleden sonra Eskipazar ve Karabük'teki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan 3 kişinin hayati tehlikesinin ve durumlarının kritik olduğu belirtildi.

Yaşamını yitiren Yakup Yamak'ın cansız bedeni Eskipazar Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olay hakkında Eskipazar Cumhuriyet Savcılığı ve Emniyet güçleri soruşturma başlatırken, TIR sürücüsü M.A gözetim altına alındı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör