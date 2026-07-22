Karabük’te kadın cinayeti: Dini nikahlı eşinin boğazını kesti

Karabük'ün Yenice ilçesi Menderes Caddesi'nde meydana gelen olayda, Yusuf B. (48), dini nikahlı eşi Tutku Burcu Köseoğlu'nun (29) ile evde tartıştıktan sonra ilk önce bıçakla boğazından bıçaklayarak öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.

Olay dün gece geç saatlerde meydana geldi. B Yusuf B. Sebebi bilinmeyen nedenle 29 yaşındaki nikahlı eşi Tutku Burcu Köseoğlu'nun (29) yaşları 10 ile 7 olan çocukları ile tartışmaya başladı. Sinirine hakim olamayan Yusuf B. mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile eşinin boğazını kesti. Olayı gören çocukları hemen Yenice İlçe Emniyet Amirliği'ne bildirmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EKİPLER KAPIYI İTFAİYE YARDIMIYLA AÇTI

Adrese ulaşan emniyet güçleri, daire kapısının kilitli olması üzerine itfaiye ekiplerinden destek istedi. İtfaiyenin müdahalesiyle içeri giren ekipler, Tutku Burcu Köseoğlu'nu kanlar içinde bulurken, yapılan kontrolde yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan sağlık kontrolünde, Köseoğlu'nun kesici alet darbeleri sonucu Aynı evde bileklerini keserek intihar girişiminde bulunduğu tespit edilen şüpheli Yusuf B. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından polis gözetiminde ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

ÇOCUKLAR KORUMA ALTINA ALINDI, ŞÜPHELİNİN SUÇ KAYDI BELLİ OLDU

Cumhuriyet savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yürüttüğü delil çalışmalarının ardından Tutku Burcu Köseoğlu'nun cenazesi otopsi işlemleri için Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ardından çiftin 3 çocuğu polis ekiplerince koruma altına alındı.