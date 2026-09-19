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Giriş Tarihi: 19.09.2026 16:49

Karabük'te kaza! Otomobil önce yayaya ardından refüje çarptı

Karabük'te yayaya çarpan otomobil savrulup refüje çarptı. Otomobil sürücüsünün yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA
Karabük’te kaza! Otomobil önce yayaya ardından refüje çarptı
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Karabük'te kaza öğle saatlerinde Bayır Mahallesi'nde meydana geldi. Y.S. (81) yönetimindeki 81 ADM 143 plakalı otomobil, yayaya çarptıktan sonra savrularak refüje çarptı. Otomobilin çarptığı kadın kazayı yara almadan atlatırken sürücü ise yaralandı.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekibi tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KARABÜK

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Karabük'te kaza! Otomobil önce yayaya ardından refüje çarptı
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