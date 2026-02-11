Karabük’te otomobil ağaca çarptı: 1 yolcu hayatını kaybetti! 2 yaralı

YOLCU HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Otomobildeki yolcu Mustafa Yaşar'ın, olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtildi. Yaralanan sürücü M.Y. Bartın Devlet Hastanesi'ne, yolcu S.Y. ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.