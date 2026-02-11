Karabük’te otomobil ağaca çarptı: 1 yolcu hayatını kaybetti! 2 yaralı

Acı kaza, saat 11.00 sıralarında, Karabük-Bartın kara yolunun Nebioğlu köyü mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil, sürücü M.Y.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp ağaca çarptı.
YOLCU HAYATINI KAYBETTİ
Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Otomobildeki yolcu Mustafa Yaşar'ın, olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtildi. Yaralanan sürücü M.Y. Bartın Devlet Hastanesi'ne, yolcu S.Y. ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.