Haberler Yaşam Haberleri Karabük'te otomobil ağaca çarptı: 1 yolcu hayatını kaybetti! 2 yaralı
Giriş Tarihi: 11.02.2026 15:29 Son Güncelleme: 11.02.2026 15:30

Karabük'te otomobil ağaca çarptı: 1 yolcu hayatını kaybetti! 2 yaralı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobil kontrolden çıkıp ağaca çarptı. Meydana gelen kazada otomobildeki yolcu Mustafa Yaşar (72) hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

DHA Yaşam
Karabük’te otomobil ağaca çarptı: 1 yolcu hayatını kaybetti! 2 yaralı
  • ABONE OL

Acı kaza, saat 11.00 sıralarında, Karabük-Bartın kara yolunun Nebioğlu köyü mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil, sürücü M.Y.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp ağaca çarptı.

YOLCU HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Otomobildeki yolcu Mustafa Yaşar'ın, olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtildi. Yaralanan sürücü M.Y. Bartın Devlet Hastanesi'ne, yolcu S.Y. ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

S.Y.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Karabük'te otomobil ağaca çarptı: 1 yolcu hayatını kaybetti! 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz