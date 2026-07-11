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Giriş Tarihi: 11.07.2026 21:47

Karabük'te otomobilde çıkan yangın ormana sıçradı! 2 dönüm alan zarar gördü

Karabük’ün Ovacık ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın ormana sıçradı. Ekipler tarafından söndürülen yangında otomobil kullanılmaz hale gelirken, 2 dönüm alan zarar gördü.

DHA
Karabük’te otomobilde çıkan yangın ormana sıçradı! 2 dönüm alan zarar gördü
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Karabük'te orman kesim işçisi A.S.'ye ait 78 ABA 172 plakalı otomobil, saat 17.00 sıralarında Ovacık ilçesi Şamlar köyünde park halindeyken yanmaya başladı. otomobilden yükselen alevler kısa sürede ormana sıçradı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle otomobil ve ormandaki yangın söndürüldü.

2 DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ

Yangında, 2 dönümlük alan ve otomobil zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#KARABÜK #ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

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Karabük'te otomobilde çıkan yangın ormana sıçradı! 2 dönüm alan zarar gördü
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