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Giriş Tarihi: 16.12.2021 03:58

Karabük'te silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

AA
Karabük’te silahlı kavga: 1’i ağır 3 yaralı

Karabük'te iki grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişi pompalı tüfekle yaralandı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi

100. Yıl Mahallesi 1010 Nolu Cadde üzerindeki büfeye gelen silahlı grup, E.E. ve C.E. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.E. ve C.E, pompalı tüfekle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleyi mahalle bekçilerinin yaptığı olayda yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan C.E'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Olay yerinden kaçan grupta bulunduğu iddia edilen yaralı Y.Ç'nin özel hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

Caddeyi kapatarak olay yerinde inceleme yapan polisin zanlıların yakalanması için çalışmaları sürüyor.

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Karabük'te silahlı kavga: 1'i ağır 3 yaralı
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