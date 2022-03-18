Karabük’te şok intihar! Liseli 2 genç ağaçta asılı bulundu

Edinilen bilgiye göre; Karabük'te 75.Yıl Anadolu lisesi 10. sınıf öğrencileri 15 yaşlarındaki Oğuzhan U. ve Ömer Yusuf U., okula gitmek için evlerinden çıktı. Öğleden sonra arkadaşlarına cep telefonlarından konum mesajı attılar. Okul arkadaşları aramalarına rağmen 2 öğrenciye ulaşamayınca okul çıkışında sınıf arkadaşları kendilerine attıkları konuma gittiklerinde Oğuzhan U. ve Ömer Yusuf U'nın bir ağacın dalında iple asılı buldu. Manzara karşısında şok yaşayan arkadaşları hemen 112 ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri öğrencilerden birini ağacın dalına asılı vaziyette diğerini ise boynunda asılı ip ve kırılan ağaç dalı ile yerde cansız bedenlerini buldu. Olay yeri yakınında bulunan okul çantalarının bulunduğu yerde kağıda 'Telefonlarımızdaki notlara bakın' yazılı not bulundu.