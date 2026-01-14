Haberler Yaşam Haberleri Karabük’te şüpheli ölüm! Merdiven boşluğunda ölü bulundu
Giriş Tarihi: 14.01.2026 23:50

Karabük’te 77 yaşındaki Hasan K., oturduğu apartmanın merdiven boşluğunda komşusu tarafından cansız halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
Olay, akşam saatlerinde Şirinevler Mahallesi Yeni Doğan Sokak üzerinde bulunan Yeni Doğan apartmanında meydana geldi. Apartmanda oturan Hasan K., 3'üncü kattaki merdiven boşluğunda komşusu tarafından hareketsiz şekilde yatarken bulundu.

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Hasan K.'nın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Hasan K.'nın cenazesi otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

