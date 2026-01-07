Karabük’te yangın paniği: 2 katlı tarihi konak alevlere teslim oldu!

KONAK BÜYÜK ZARAR GÖRDÜ

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri konağın etrafında güvenlik önlemi alırken, itfaiye de yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında konakta büyük çapta zarar oluştu.