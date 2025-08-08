Karabük’teki orman yangını 21 saat sonra kısmen kontrol altına alındı

Karabük Merkez ilçeye bağlı Arıcak Köyü ormanlık alanında dün öğleden sonra başlayan orman yangınına yerleşim yerlerine ulaşmaması için ekipleri özverili çalışmaları sonucu 21 saat sonra kısmen kontrol altına alınırken, yangının enerjisinin düşmeye başladığı belirtildi. Merkez ilçeye bağlı Arıcak Köyü ormanlık alanında sebebi bilinmeyen bir nedenle 07 Perşembe günü saat 14.00 sıralarında orman yangını başladı. Rüzgarın etkisi ile Orman yangını genişledi. Arazinin engebeli ve kayalık olması müdahaleyi zorlaştırdı. Orman yangınına yaklaşık 121 araç, 6 helikopter, bir uçak ve 511 personelle müdahale edilirken, yangına günün aydınlanması ile birlikte helikopterlerin desteği ile yangın 21 saat sonra kısmen kontrol alındığı belirtilirken, soğutma çalışmalarına da başlanıldı.

Alevlerin yaklaştığı, merkeze bağlı Yeşilköy Köyü için tahliye kararı alındı. Karabük-Zonguldak karayolu üzerinde bulunan ve 80 haneden oluşan köyde yaşayanlar jandarma ekipleri tarafından tahliye edilmişti. Yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için çevredeki riskli bölgelerde de önlem alındı. Öte yandan dün akşam saatlerinde ters esen rüzgar nedeniyle Yangına müdahale eden orman isçileri ve gönüllülerden oluşan ekip alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtulmuşlardı. Yangının tamamen kontrol altına akşam saatlerine alınması beklenirken, duruma göre köy sakinlerinin evlerine dönebilecekleri belirtildi