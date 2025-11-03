Haberler Yaşam Haberleri Karacabey merkezli uyuşturucu operasyonu: 14 tutuklama
Giriş Tarihi: 3.11.2025 14:28

Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yürütülen operasyon kapsamında, Bursa, Karacabey, Mustafakemalpaşa, İstanbul ve Mardin’de eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 6 suça sürüklenen çocuk (SSÇ) ve 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yürütülen operasyon kapsamında, Bursa, Karacabey, Mustafakemalpaşa, İstanbul ve Mardin'de eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 6 suça sürüklenen çocuk (SSÇ) ve 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ZEHİR TACİRLERİNE DARBE

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda; 28 gram metamfetamin, 314 gram esrar, 86 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 13 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

14 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 Suça sürüklenen çocuk ve 11 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca 5 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

