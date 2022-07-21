Karadağ Nerede? Karadağ Hangi Ülkede, Nereye Bağlı Ve Nasıl Gidilir?

Erken Orta Çağ döneminde günümüz Karadağ topraklarında güneyde Duklja, batıda Travunia ve kuzeyde Rascia olmak üzere üç prenslik bulunuyordu. Buradan da görüldüğü gibi Karadağ, birçok devletle etkileşim halindedir. Bu nedenle tarihte pek çok devletin hakimiyeti altında kalmıştır. Bu açıdan baktığımızda, bu ülkede pek çok azınlık durumunda olan ırk bulunmaktadır. Karadağ hangi ülkede, nereye bağlı ve nasıl gidilir? Gibi sorular hakkındaki tüm yanıtları sizin için hazırladık…

Karadağ Nerede?

Karadağ, kuzey yarım kürede ve Avrupa'da yer alan ülkelerden birisidir. Kısaca Avrupa'nın güneydoğusunda Balkanların Adriyatik kıyısında bir ülkedir. Kuzeyde Bosna-Hersek, kuzeydoğuda Sırbistan, doğuda Kosova, güneydoğuda Arnavutluk, batıda ise Hırvatistan ve Adriyatik Denizi ile çevrili bir ülke konumundadır. Başkenti ve en büyük şehri Podgorica ülke topraklarının %10,4'ünü ve nüfusun %29,9'unu kapsamaktadır, Çetine kenti eski krallık başkenti statüsündedir. Ülkenin büyük çoğunluğunu Karadağlılar oluşturur, Sırplar %28,7 ile en büyük azınlıktır. Ayrıca Boşnaklar, Arnavutlar ve Hırvatlar da bulunur.

14 ve 15. yüzyıllarda Zeta Prensliği ortaya çıktı. Karadağ ismi ilk kez 15. yüzyıl sonlarında kullanıldı. Osmanlı hükmü altındaki ülke 1696'da bağımsızlığını tekrar kazanarak Petrović-Njegoš hanedanı altında önce teokratik, sonraları ise seküler prenslikler kuruldu. Karadağ'ın bağımsızlığı 1878'deki Berlin Kongresi'nde Avrupa güçlerince tanındı ve 1910'da ülke krallığa dönüştü. I. Dünya Savaşı'nın ardından Yugoslavya'nın parçası olan Karadağ, dağılmanın ardından Sırbistan'la bir federasyon kurdu. Mayıs 2006'daki bağımsızlık referandumuyla bağımsızlık ilan edildi ve konfederasyon barışçıl bir şekilde dağıldı.

Dünya Bankası tarafından üst-orta gelir seviyesinde gösterilen Karadağ; BM, NATO, Dünya Ticaret Örgütü, Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı, Avrupa Konseyi ve Orta Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması ve Akdeniz için Birlik gibi önemli oluşumların bir üyesidir. Ayrıca Avrupa Birliği'ne üyelik sürecindedir.

Karadağ Nereye Bağlı?

Karadağ, yukarıda da bahsettiğimiz gibi 2006 yılında Sırbistan'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etmiştir. Dünyadaki birçok önemli oluşumlara üye olan Karadağ'a nasıl gidildiği de merak konusudur. Karadağ'a hava yolu, deniz yolu, demir yolu ve kara yolu ile gidebilirsiniz. Otobüs, özel araç, uçak, gemi ve tren alternatiflerinden birini seçmeniz yeterlidir. Karadağ'a direkt olarak otobüsle ulaşım yoktur. Balkan ülkelerinden aktarma yapılarak gidilmektedir. İstanbul'dan uçakla direkt olarak Karadağ'ın başkenti Podgorica'ya uçma şansınız bulunmaktadır. Bunun dışında Karadağ, 90 güne kadar yapılan seyahatlerde vize istememektedir. Böylelikle gerekli özel aracınızla bile Karadağ'a gidebilirsiniz.