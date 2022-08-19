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Giriş Tarihi: 19.8.2022 20:25 Son Güncelleme: 19.8.2022 20:25

Karadağ Vize İstiyor Mu? Türkiye’den Karadağ'a Gidişte Vize ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?

Balkanlar bölgesinin Adriyatik kıyılarında konumlanmış bir ülke olan Karadağ, oldukça renkli etnik yapısı ve görülmeye değer turist mekanlarıyla yurt dışı seyahatlerinde tercihler arasında yer almaktadır. Yurt dışı tatili planı yapan bireyler mutlaka gitmek istedikleri ülkenin vize ve pasaport gerekliliklerini öğrenmeleri gereklidir. Karadağ’ı ziyaret etmek isteyen vatandaşların akıllarına Karadağ vize istiyor mu sorusu gelmektedir. Bu içeriğimizde, ‘Karadağ’a vize kalktı mı?’ sorusunun yanıtlarına ve Karadağ vize şartları hakkında detaylara yer verdik.

Karadağ Vize İstiyor Mu? Türkiye’den Karadağ’a Gidişte Vize ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?

Yaz aylarının yaşandığı ve tatillerin sıkça yapıldığ son günlerde, bazı vatandaşlarımız yurt dışı tatili için Karadağ'ı tercih etmektedir. Denizin ve yemyeşil dağların buluştuğu, sakinliğiyle görenlerin beğenisini toplayan Karadağ, yurtdışı seyahatlerinde bireylerin tercih ettiği ülkelerden birisidir. Karadağ ziyaretinden önce ülkenin vize ve pasaport şartları ise sıkça araştırılan konular arasına girmektedir. Peki, Karadağ vize istiyor mu? Karadağ pasaport istiyor mu? Bu soruların yanıtlarını sizler için hazırladığımız içerikte bulabilirsiniz. İşte detaylı bilgiler...

KARADAĞ'A GİDİŞTE VİZE VE PASAPORT GEREKİYOR MU?

İnsanlar ülkeler arası seyahatler yapacakları zaman, gidilecek olan ülkenin bu yabancı ziyaretçilerinden yerine getirmesini talep ettiği bazı şartlar vardır. Bu durumda gündeme, ülkelerin yabancı ziyaretçilerini tabi tuttuğu vize ve pasaport zorunluluğu gelmektedir. Karadağ da dünya genelindeki pek çok ülke gibi, ülkelerini ziyaret edecek olan yabancı turistlerin vize ve pasaport şartlarını yerine getirmelerini zorunlu kılmıştır. Ülkemizden Karadağ'a gidişte gerekli olan vize ve pasaport şartları şunlardır;

  • Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Cumhuriyeti arasında vize muafiyeti anlaşması mevcuttur. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Karadağ ziyareti için umumi, resmi, diplomatik ve hizmet pasaportlarından herhangi birine sahip olmaları yeterlidir. Bahsi geçen pasaportlara sahip olan vatandaşlarımız vizesiz Karadağ'a seyahat edebilirler.

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Karadağ Vize İstiyor Mu? Türkiye’den Karadağ'a Gidişte Vize ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?
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