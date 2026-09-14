Karadağ’ın asırlık emaneti! Bakan Ersoy duyurdu: “Taşlıcalı Hüseyin Paşa Camii Mushaf-ı Şerifi’nin tıpkıbasımını tamamladık”

"TAŞLICALI HÜSEYİN PAŞA CAMİİ MUSHAF-I ŞERİFİ'NİN TIPKIBASIMINI TAMAMLADIK"

Ersoy, "Karadağ İslam Birliğinin talebi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, tarihî Taşlıcalı Hüseyin Paşa Camii Mushaf-ı Şerifi'nin tıpkıbasımını tamamladık." ifadelerini kullandı.

14. YÜZYILDAN GÜNÜMÜZE ULAŞAN MİRAS

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (TÜYEK) uzmanları tarafından 14. yüzyıla ait bir Memluk mushafı olarak tanımlanan eser, 16. yüzyılın ikinci yarısında Taşlıcalı Hüseyin Paşa tarafından adını taşıyan camiye vakfedildi.

Balkan uzmanı Machiel Kiel'in İslam hat sanatı ve kitap yazımının Balkanlardaki en güzel örneklerinden biri olarak nitelendirdiği Mushaf, Karadağlı Müslümanlar tarafından savaşlara, baskılara ve göçlere rağmen nesilden nesle aktarılarak günümüze ulaştırıldı.