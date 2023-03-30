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Giriş Tarihi: 31.3.2023

Karadeniz doğalgazı nisanda mutfaklarda

Karadeniz gazı, Ramazan Bayramı arifesi karadaki tesislere bağlanıyor. BOTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Özcan, gazın nisanda sisteme alınacağını belirtti

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Karadeniz doğalgazı nisanda mutfaklarda
Karadeniz'de çıkarılan doğalgaz Ramazan Bayramı'ndan bir gün önce Filyos sahiline kurulan tesislere bağlanacak. TBMM Deprem Araştırma Komisyonu'nun önceki günkü toplantısında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı temsilcileri sunum yaptı. Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de gerçekleştirdiği 540 milyar metreküp doğalgaz keşfini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurmuştu.



Erdoğan'ın arife günü Karadeniz gazının 170 kilometre açıktan Filyos'a bağlanması töreninin yapılacağını duyurduğunu hatırlatan Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Özcan, dışa bağlılığı önemli oranda azaltacak projedeki son durum hakkında, "Karadan itibaren Türkiye iletim sistemine bağlamakla mükellefiz. Kasım itibarıyla tüm hazırlıklarımızı bitirdik, bekliyoruz. Nisan itibarıyla sisteme bağlanacak, ondan sonra tüm Türkiye'yi gazla buluşturacağız" dedi. Filyos'a getirilecek olan doğalgaz buradan da 35 kilometrelik mesafeden yine borularla ulusal ağa bağlanacak.

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Karadeniz doğalgazı nisanda mutfaklarda
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