Karadeniz müziğinin sevilen ismi Sait Uçar hayatını kaybetti

Karadeniz'in sevilen kemençe sanatçısı Sait Uçar, kanser nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Sait Uçar'ın vefatını duyuran menajeri Naz Özcan açıklamasında, "Sanat çınarımız, canımız Sait Uçar'ı kaybettik. Mekanı Cennet olsun. Allah bizlere ve sevenlerine sabır versin" dedi.
BU DÜNYADAN BİR SAİT UÇAR GEÇTİ
Karadeniz müziğinin sevilen sanatçısı Sait Uçar'ın ölümüyle ilgili Trabzonspor Kulübü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Karadeniz ezgileriyle dertlendi, derdini anlattı; neşelendi, neşesini paylaştı. Bu dünyadan bir Sait Uçar geçti" ifadelerine yer verdi.
AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora ise paylaşımında, "Karadeniz'in yanık sesi, bölgemizin ve sanat camiasının sevilen ismi değerli dostumuz Sait Uçar beyi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum" ifadelerine yer verdi.
Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise, "Köylüm, kıymetli Sanatçımız Sait Uçar'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allahtan rahmet;kederli ailesi ve sevenleri olmak üzere sanat dünyasına sabırlar dilerim." ifadelerine yer verdi.
SAİT UÇAR KİMDİR?
Nisan 1962 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde dünyaya gelen Sait Uçar,Karadeniz müziğinin önemli temsilcilerinden olarak gösterilen onlarca esere imza attı.İlk ve Orta öğrenimini Hamsiköy'de tamamlayan Uçar sonra Trabzon Ticaret lisesini bitirdi. İstanbul Radyosunda müzik kariyerine başlayan Uçar 1980 yılında ,"Tütmezdi Bacaları" isimli albümünü çıkardı.Orta okul sıralarında ilk bestesini yapan Uçar'ın 26 albümünde yer alan söz ve müzikler kendisine ait. Sait Uçar kendi albümlerinin yanı sıra bir çok Karadenizli şarkıcının albümüne de besteleriyle katkı sağladığı belirtildi.25 yıldan uzun süre profesyonel olarak müzik kariyerini sürdüren Sait Uçar, yöresel türküleriyle adını Karadeniz müziğinin unutulmazları arasına yazdırdı. Evli ve iki çocuk babası olan Uçar, bir süredir yakalandığı kanser hastalığı ile mücadele ederken,2021 yılında da bir ameliyat geçirmişti.
Karadeniz müziğinin sevilen sanatçısı Sait Uçar'ın en çok sevilen türküleri arasında ise, "Kar yağar ince ince, Zigana dumanı,bu acı başka acı, yıkma gülen dünyamı, Armut dalını budarım" yer alıyor.