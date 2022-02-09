Karadeniz müziğinin sevilen ismi Sait Uçar hayatını kaybetti

SAİT UÇAR KİMDİR?

Nisan 1962 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde dünyaya gelen Sait Uçar,Karadeniz müziğinin önemli temsilcilerinden olarak gösterilen onlarca esere imza attı.İlk ve Orta öğrenimini Hamsiköy'de tamamlayan Uçar sonra Trabzon Ticaret lisesini bitirdi. İstanbul Radyosunda müzik kariyerine başlayan Uçar 1980 yılında ,"Tütmezdi Bacaları" isimli albümünü çıkardı.Orta okul sıralarında ilk bestesini yapan Uçar'ın 26 albümünde yer alan söz ve müzikler kendisine ait. Sait Uçar kendi albümlerinin yanı sıra bir çok Karadenizli şarkıcının albümüne de besteleriyle katkı sağladığı belirtildi.25 yıldan uzun süre profesyonel olarak müzik kariyerini sürdüren Sait Uçar, yöresel türküleriyle adını Karadeniz müziğinin unutulmazları arasına yazdırdı. Evli ve iki çocuk babası olan Uçar, bir süredir yakalandığı kanser hastalığı ile mücadele ederken,2021 yılında da bir ameliyat geçirmişti.

Karadeniz müziğinin sevilen sanatçısı Sait Uçar'ın en çok sevilen türküleri arasında ise, "Kar yağar ince ince, Zigana dumanı,bu acı başka acı, yıkma gülen dünyamı, Armut dalını budarım" yer alıyor.