Haberler Yaşam Haberleri Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları 2022: KTÜ taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin kontenjanları ve başarı sıralaması
Giriş Tarihi: 18.7.2022 11:14 Son Güncelleme: 18.7.2022 11:16

Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları 2022: KTÜ taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin kontenjanları ve başarı sıralaması

Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yüz binlerce üniversite adayının gündemine oturdu. Bu üniversitede öğrenim görmeyi hedefleyen öğrenciler, Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları için kurumun internet sitesini, 2 ve 4 yıllık bölümlerin kontenjanlarını ve puan aralığını inceliyor. İşte 2022 Karadeniz Teknik Üniversitesi lisans ve ön lisans taban puanları, bölüm kontenjanları ve başarı sıralaması!

Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları 2022: KTÜ taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin kontenjanları ve başarı sıralaması

Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması bu okulda öğrenim görmeyi hedefleyen adaylar tarafından araştırılıyor. YKS sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanması üzerine, milyonlarca üniversiteli adayı puanının yettiği okullar için araştırma yapıyor. İşte 2022 Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin kontenjanları, ön lisans ve lisans bölümlerinin başarı sıralaması…

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022

İşte Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin bu yıl öğrenci alımı için belirlediği taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin kontenjanları ve başarı sıralaması…

Karadeniz Teknik Üniversitesi 2022 taban puanları henüz açıklanmadı. Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.

KTÜ Taban Puanları 2022

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) 4 Yıllık Bölümlerin 2018 2019 2020 ve 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2021
2020
2019
2018		 Yer.
2021
2020
2019
2018		 Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018		 Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet) Tıp SAY 180+5
180+5
200+5
200+5		 185
185
205
205		 16.341
15.000
14.234
13.600		 440,45867
501,07474
480,23809
475,01408
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet) Diş Hekimliği SAY 100+3
90+3
90+3
90+3		 103
93
93
93		 30.157
28.600
25.124
23.700		 417,52409
481,52891
458,73854
451,00356
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet) Eczacılık SAY 90+3
80+2
80+2
80+2		 93
82
82
82		 43.642
41.300
40.371
38.400		 399,84856
465,50905
433,80182
422,80553
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet) Bilgisayar Mühendisliği SAY 90+3
80+2
80+2
80+2		 93
82
82
82		 62.959
68.100
77.196
86.100		 377,88537
434,47455
384,78746
356,22060
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 50+2
50+2
50+2
40+1		 52
52
52
41		 76.012
72.500
75.990
80.900		 364,68856
429,44594
386,15496
361,98859
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet) Yazılım Mühendisliği SAY 56+2
56+2
56+2
56+2		 58
58
58
58		 82.315
92.200
108.689
121.000		 358,59686
407,73996
352,43243
324,26894
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 103.980
96.900
99.684
92.200		 339,86315
402,81135
360,82573
349,67275
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet) Endüstri Mühendisliği SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 116.047
116.000
127.895
115.000		 330,28879
383,94892
336,61899
328,83053
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet) Mimarlık SAY 115+3
110+3
100+3
100+3		 118
113
103
103		 146.493
115.000
87.493
56.300		 309,79814
384,39231
373,10882
393,88129
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet) Hemşirelik (Fakülte) SAY 160+4
160+4
160+4
160+4		 164
164
164
164		 149.534
148.000
159.118
165.000		 307,96825
357,38232
315,75887
295,81497
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet) Makine Mühendisliği SAY 100+3
110+3
110+3
120+3		 103
113
113
123		 150.789
134.000
137.170
126.000		 307,21637
368,36856
329,81668
320,34733
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet) Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 155.337
152.000
159.615
157.000		 304,60027
354,91221
315,47781
300,02951
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 157.019
171.000
190.499
192.000		 303,67188
341,68803
299,33638
282,43655
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet) Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği SAY 30+1


 31


 158.839


 302,63812
—-
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik SAY 30+1
30+1
30+1
25+1		 31
31
31
26		 169.528
184.000
189.815
163.000		 296,80218
333,85004
299,63928
296,84911
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet) İnşaat Mühendisliği
(İngilizce)		 SAY 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 221.466
169.000
159.141
78.400		 273,31035
342,88189
315,74627
364,77248
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet) İç Mimarlık SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 252.669
215.000
182.916
150.000		 261,97080
317,43516
302,94026
304,48470
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet) İnşaat Mühendisliği SAY 90+3
100+3
110+3
120+3		 93
103
113
123		 260.766
212.000
193.351
95.600		 259,35899
318,75652
297,98742
346,27542
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet) Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) SAY 14+1
14+1
14+1
14+1		 15
15
15
15		 273.297
241.000
245.948
240.000		 255,47790
305,45217
277,05348
264,47853
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği SAY 40+1
32+1
32+1
32+1		 41
33
33
33		 283.812
266.000
263.943
259.000		 252,35078
295,30069
271,08161
258,56350
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet) İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 341.177
352.000
374.884
392.000		 237,47167
267,32666
243,26647
229,12566
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet) Matematik SAY 80+2
90+3
90+3
100+3		 82
93
93
103		 350.494
321.000
319.553
313.000		 235,27706
276,25022
255,62234
244,83614
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet) Kimya SAY 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
31
31
31		 360.448
356.000
372.269
396.000		 232,78005
266,43007
243,80418
228,36908
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet) Orman Mühendisliği SAY 80+2
80+2
80+2
85+3		 82
82
82
87		 369.512
387.000
439.657
Dolmadı		 230,09435
258,58696
231,09568
Dolmadı
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet) Peyzaj Mimarlığı SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 374.687
370.000
374.711
346.000		 228,10912
262,59765
243,30148
238,07631
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet) Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 2
14
12
9		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet) Biyoloji SAY 30+1
30+1
30+1
30+1		 24
31
31
31		 Dolmadı
379.000
383.192
381.000		 Dolmadı
260,47493
241,60961
231,50861
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte)
(KKTC Uyruklu)		 SAY 1+0
2+0
1+0
1+0


0		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
(KKTC Uyruklu)		 SAY 1+0


Dolmadı


 Dolmadı
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet) Enerji Sistemleri Mühendisliği SAY 30+1
40+1
40+1
42+2		 3
5
19
44		 Dolmadı

Dolmadı
268.000		 Dolmadı

Dolmadı
256,15100
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet) Fizik SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 3
21
21
19		 Dolmadı
451.000
466.464
Dolmadı		 Dolmadı
244,78168
224,14699
Dolmadı
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet) Harita Mühendisliği SAY 60+2
80+2
80+2
90+3		 16
81
82
93		 Dolmadı

254.457
194.000		 Dolmadı

274,14684
281,92640
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet) İnşaat Mühendisliği SAY 60+2
64+2
64+2
64+2		 26
66
66
66		 Dolmadı
281.000
258.792
158.000		 Dolmadı
289,73971
272,72306
299,65909
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet) İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
(KKTC Uyruklu)		 SAY 1+0


Dolmadı


 Dolmadı
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet) Maden Mühendisliği SAY 20+1
20+1
20+1
20+1		 10
5
4
11		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 16
59
62
62		 Dolmadı

296.640
278.000		 Dolmadı

261,49925
253,45368
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet) Orman Endüstrisi Mühendisliği SAY 40+1
30+1
30+1
30+1		 8
31
31
18		 Dolmadı
433.000
467.666
Dolmadı		 Dolmadı
248,29098
223,64053
Dolmadı
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet) Şehir ve Bölge Planlama SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 45
72
72
62		 Dolmadı
366.000
333.906
292.000		 Dolmadı
263,61525
252,14034
249,79843
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet) Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi SAY 21+1
20+1
20+1
20+1		 1
21
15
5		 Dolmadı
674.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
209,64711
Dolmadı
Dolmadı
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet) Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte) EA 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 196.587
232.000
296.160
339.000		 286,35705
315,56137
286,03436
266,20501
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet) Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)		 EA 60+2
60+2
60+2
40+1		 62
62
62
41		 325.302
307.000
311.956
314.000		 258,86469
296,42379
282,80775
270,79121
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 482.860
404.000
343.766
333.000		 236,33277
276,83644
276,81275
267,34075
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet) Uluslararası İlişkiler EA 110+3
120+3
120+3
120+3		 113
123
123
123		 546.407
490.000
450.431
436.000		 227,40791
262,89140
260,04331
251,66941
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet) Sosyoloji EA 50+2
50+2
50+2
60+2		 52
52
52
62		 558.279
466.000
396.016
403.000		 224,86247
266,47547
268,02846
256,20869
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet) Kamu Yönetimi EA 110+3
120+3
120+3
120+3		 113
123
123
123		 563.355
476.000
423.109
364.000		 223,43974
264,95020
263,93402
262,17516
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet) Arkeoloji EA 30+1
30+1
30+1
40+1		 12
31
31
17		 Dolmadı
833.000
812.028
Dolmadı		 Dolmadı
223,47635
210,65648
Dolmadı
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 100+3
100+3
100+3
120+3		 6
103
103
80		 Dolmadı
783.000
752.838
Dolmadı		 Dolmadı
227,86451
226,33803
Dolmadı
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet) Ekonometri EA 40+1
40+1
40+1
120+3		 1
41
41
29		 Dolmadı
801.000
791.271
Dolmadı		 Dolmadı
226,26072
220,20870
Dolmadı
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet) İktisat EA 120+3
120+3
150+4
200+5		 16
123
154
133		 Dolmadı
707.000
738.228
Dolmadı		 Dolmadı
235,50976
228,05558
Dolmadı
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet) İktisat
(KKTC Uyruklu)		 EA 1+0


Dolmadı


 Dolmadı
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet) İşletme EA 140+4
150+4
170+5
200+5		 43
154
175
158		 Dolmadı
721.000
750.560
Dolmadı		 Dolmadı
233,99988
226,60654
Dolmadı
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet) Maliye EA 140+4
160+4
200+5
200+5		 76
164
205
205		 Dolmadı
595.000
577.162
624.000		 Dolmadı
248,49147
244,43725
230,64003
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
(Trabzon) (Devlet)		 Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 242.771
157.000
141.552
113.000		 267,76582
314,55030
329,25759
327,12092
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
(Trabzon) (Devlet)		 Tarih SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 333.942
224.000
214.548
213.000		 252,28531
297,99285
310,98681
301,34437
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
(Trabzon) (Devlet)		 İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce)		 DİL 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 27.261
22.900
23.488
20.100		 350,51077
374,14248
367,04543
362,91224
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
(Trabzon)		 Rus Dili ve Edebiyatı
(Rusça)		 DİL 20+1
20+1
20+1
20+1		 21
21
21
21		 41.628
36.800
34.925
32.100		 305,69701
328,13497
329,86020
316,62293

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) 2 Yıllık Bölümlerin 2020 ve 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2021
2020		 Yer.
2021
2020		 Taban
Puanı
2021
2020		 Başarı
Sırası
2021
2020
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Trabzon) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 70+2
65+2		 72
67		 302,81564
330,37930		 343.717
311.000
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Trabzon) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 70+2
65+2		 72
67		 281,06682
307,04553		 486.482
430.000
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Trabzon Meslek Yüksekokulu
(Trabzon) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı TYT 70+2
70+2		 72
72		 273,43258
283,84317		 549.793
594.000
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Trabzon) (Devlet)		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 70+2
65+2		 72
67		 272,92887
296,31220		 554.256
500.000
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Maçka Meslek Yüksekokulu
(Trabzon) (Devlet)		 Laborant ve Veteriner Sağlık TYT 40+1
40+1		 41
41		 260,26955
276,67002		 677.262
655.000
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Trabzon) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 65+2
65+2		 67
67		 257,17408
276,42831		 710.812
657.000
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Maçka Meslek Yüksekokulu
(Trabzon) (Devlet)		 Laboratuvar Teknolojisi TYT 45+2
45+2		 47
47		 248,40514
265,77704		 812.625
757.000
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Arsin Meslek Yüksekokulu
(Trabzon) (Devlet)		 İç Mekan Tasarımı TYT 35+1
30+1		 36
31		 243,26471
239,61188		 873.656
1.049.000
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Arsin Meslek Yüksekokulu
(Trabzon) (Devlet)		 Grafik Tasarımı TYT 45+2
40+1		 47
41		 241,68629
255,59775		 891.993
864.000
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Maçka Meslek Yüksekokulu
(Trabzon) (Devlet)		 Biyokimya TYT 60+2
60+2		 62
62		 240,76671
255,09241		 902.767
870.000
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Trabzon Meslek Yüksekokulu
(Trabzon) (Devlet)		 Harita ve Kadastro TYT 60+2
60+2		 62
62		 237,66798
256,62198		 938.627
853.000
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu
(Trabzon) (Devlet)		 Gemi Makineleri İşletmeciliği TYT 45+2
45+2		 47
47		 236,97448
251,61372		 946.772
909.000
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Trabzon Meslek Yüksekokulu
(Tranzon) (Devlet)		 İnşaat Teknolojisi TYT 60+2
60+2		 62
62		 235,16962
250,83045		 968.027
918.000
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Trabzon Meslek Yüksekokulu
(Trabzon) (Devlet)		 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT 60+2
60+2		 62
62		 231,58163
254,21655		 1.011.467
879.000
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Araklı Ali Cevat Özyurt Meslek Yüksekokulu
(Trabzon) (Devlet)		 İş Sağlığı ve Güvenliği TYT 60+2
55+2		 62
57		 230,45374
249,23222		 1.025.462
936.000
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sürmene Abdullah Ka
(Trabzon) (Devlet)		 Mekatronik TYT 45+2
45+2		 47
47		 230,03847
254,81481		 1.030.775
873.000
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu
(Trabzon) (Devlet)		 Gemi İnşaatı TYT 50+2
50+2		 52
52		 229,37974
248,02056		 1.039.094
950.000
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Trabzon Meslek Yüksekokulu
(Trabzon) (Devlet)		 Makine TYT 60+2
60+2		 62
62		 228,86993
243,58207		 1.045.524
1.002.000
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Trabzon Meslek Yüksekokulu
(Trabzon) (Devlet)		 Elektrik TYT 70+2
70+2		 72
72		 228,84818
238,40158		 1.045.792
1.064.000
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu
(Tabzon) (Devlet)		 Elektrik TYT 40+1
40+1		 41
41		 215,86597
226,62227		 1.218.508
1.212.000
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu
(Trabzon) (Devlet)		 Makine TYT 40+1
40+1		 41
41		 215,08021
228,78140		 1.229.244
1.183.000
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Trabzon Meslek Yüksekokulu
(Trabzon) (Devlet)		 Elektronik Teknolojisi TYT 50+2
50+2		 52
52		 213,96103
228,09612		 1.244.742
1.192.000
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Maçka Meslek Yüksekokulu
(Trabzon) (Devlet)		 Gıda Teknolojisi TYT 35+1
35+1		 36
36		 210,03169
231,03814		 1.300.740
1.155.000
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Trabzon Meslek Yüksekokulu
(Trabzon) (Devlet)		 Moda Tasarımı TYT 30+1
 31
 209,65309
 1.306.277
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Araklı Ali Cevat Özyurt Meslek Yüksekokulu
(Trabzon) (Devlet)		 Lojistik TYT 60+2
60+2		 62
62		 202,94126
212,77666		 1.408.071
1.398.000
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu
(Trabzon) (Devlet)		 Elektronik Teknolojisi TYT 40+1
35+1		 41
36		 201,75719
218,05111		 1.426.255
1.326.000
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Trabzon Meslek Yüksekokulu
(Trabzon) (Devlet)		 Geleneksel El Sanatları TYT 30+1
30+1		 31
31		 201,06593
216,35021		 1.436.905
1.349.000
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Maçka Meslek Yüksekokulu
(Trabzon) (Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği TYT 35+1
35+1		 36
36		 198,28001
215,72829		 1.479.454
1.358.000
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Maçka Meslek Yüksekokulu
(Trabzon) (Devlet)		 Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi TYT 40+1
40+1		 41
41		 196,20150
222,97513		 1.509.529
1.260.000
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Arsin Meslek Yüksekokulu
(Trabzon) (Devlet)		 Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi TYT 30+1
30+1		 28
31		 Dolmadı
196,10266		 1.614.522
1.632.000

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Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları 2022: KTÜ taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin kontenjanları ve başarı sıralaması
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