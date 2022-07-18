Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları 2022: KTÜ taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin kontenjanları ve başarı sıralaması

Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması bu okulda öğrenim görmeyi hedefleyen adaylar tarafından araştırılıyor. YKS sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanması üzerine, milyonlarca üniversiteli adayı puanının yettiği okullar için araştırma yapıyor. İşte 2022 Karadeniz Teknik Üniversitesi taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin kontenjanları, ön lisans ve lisans bölümlerinin başarı sıralaması…
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022
İşte Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin bu yıl öğrenci alımı için belirlediği taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin kontenjanları ve başarı sıralaması…
Karadeniz Teknik Üniversitesi 2022 taban puanları henüz açıklanmadı. Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) 4 Yıllık Bölümlerin 2018 2019 2020 ve 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2021
2020
2019
2018
|Yer.
2021
2020
2019
2018
|Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018
|Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
|Tıp
|SAY
|180+5
180+5
200+5
200+5
|185
185
205
205
|16.341
15.000
14.234
13.600
|440,45867
501,07474
480,23809
475,01408
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
|Diş Hekimliği
|SAY
|100+3
90+3
90+3
90+3
|103
93
93
93
|30.157
28.600
25.124
23.700
|417,52409
481,52891
458,73854
451,00356
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
|Eczacılık
|SAY
|90+3
80+2
80+2
80+2
|93
82
82
82
|43.642
41.300
40.371
38.400
|399,84856
465,50905
433,80182
422,80553
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği
|SAY
|90+3
80+2
80+2
80+2
|93
82
82
82
|62.959
68.100
77.196
86.100
|377,88537
434,47455
384,78746
356,22060
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
40+1
|52
52
52
41
|76.012
72.500
75.990
80.900
|364,68856
429,44594
386,15496
361,98859
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
|Yazılım Mühendisliği
|SAY
|56+2
56+2
56+2
56+2
|58
58
58
58
|82.315
92.200
108.689
121.000
|358,59686
407,73996
352,43243
324,26894
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|103.980
96.900
99.684
92.200
|339,86315
402,81135
360,82573
349,67275
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|116.047
116.000
127.895
115.000
|330,28879
383,94892
336,61899
328,83053
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
|Mimarlık
|SAY
|115+3
110+3
100+3
100+3
|118
113
103
103
|146.493
115.000
87.493
56.300
|309,79814
384,39231
373,10882
393,88129
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|160+4
160+4
160+4
160+4
|164
164
164
164
|149.534
148.000
159.118
165.000
|307,96825
357,38232
315,75887
295,81497
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|100+3
110+3
110+3
120+3
|103
113
113
123
|150.789
134.000
137.170
126.000
|307,21637
368,36856
329,81668
320,34733
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
|Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|155.337
152.000
159.615
157.000
|304,60027
354,91221
315,47781
300,02951
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
|Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|157.019
171.000
190.499
192.000
|303,67188
341,68803
299,33638
282,43655
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
|Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
|SAY
|30+1
—
—
—
|31
—
—
—
|158.839
—
—
—
|302,63812
—-
—
—
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
|SAY
|30+1
30+1
30+1
25+1
|31
31
31
26
|169.528
184.000
189.815
163.000
|296,80218
333,85004
299,63928
296,84911
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
|İnşaat Mühendisliği
(İngilizce)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|221.466
169.000
159.141
78.400
|273,31035
342,88189
315,74627
364,77248
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
|İç Mimarlık
|SAY
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|252.669
215.000
182.916
150.000
|261,97080
317,43516
302,94026
304,48470
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
|İnşaat Mühendisliği
|SAY
|90+3
100+3
110+3
120+3
|93
103
113
123
|260.766
212.000
193.351
95.600
|259,35899
318,75652
297,98742
346,27542
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
|Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.)
|SAY
|14+1
14+1
14+1
14+1
|15
15
15
15
|273.297
241.000
245.948
240.000
|255,47790
305,45217
277,05348
264,47853
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
|Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
|SAY
|40+1
32+1
32+1
32+1
|41
33
33
33
|283.812
266.000
263.943
259.000
|252,35078
295,30069
271,08161
258,56350
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
|İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|341.177
352.000
374.884
392.000
|237,47167
267,32666
243,26647
229,12566
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
|Matematik
|SAY
|80+2
90+3
90+3
100+3
|82
93
93
103
|350.494
321.000
319.553
313.000
|235,27706
276,25022
255,62234
244,83614
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
|Kimya
|SAY
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
31
31
31
|360.448
356.000
372.269
396.000
|232,78005
266,43007
243,80418
228,36908
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
|Orman Mühendisliği
|SAY
|80+2
80+2
80+2
85+3
|82
82
82
87
|369.512
387.000
439.657
Dolmadı
|230,09435
258,58696
231,09568
Dolmadı
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|374.687
370.000
374.711
346.000
|228,10912
262,59765
243,30148
238,07631
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
|Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|2
14
12
9
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
|Biyoloji
|SAY
|30+1
30+1
30+1
30+1
|24
31
31
31
|Dolmadı
379.000
383.192
381.000
|Dolmadı
260,47493
241,60961
231,50861
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
|Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte)
(KKTC Uyruklu)
|SAY
|1+0
2+0
1+0
1+0
|—
—
—
0
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
|Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
(KKTC Uyruklu)
|SAY
|1+0
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
|Enerji Sistemleri Mühendisliği
|SAY
|30+1
40+1
40+1
42+2
|3
5
19
44
|Dolmadı
—
Dolmadı
268.000
|Dolmadı
—
Dolmadı
256,15100
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
|Fizik
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|3
21
21
19
|Dolmadı
451.000
466.464
Dolmadı
|Dolmadı
244,78168
224,14699
Dolmadı
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
|Harita Mühendisliği
|SAY
|60+2
80+2
80+2
90+3
|16
81
82
93
|Dolmadı
—
254.457
194.000
|Dolmadı
—
274,14684
281,92640
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
|İnşaat Mühendisliği
|SAY
|60+2
64+2
64+2
64+2
|26
66
66
66
|Dolmadı
281.000
258.792
158.000
|Dolmadı
289,73971
272,72306
299,65909
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
|İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
(KKTC Uyruklu)
|SAY
|1+0
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
|Maden Mühendisliği
|SAY
|20+1
20+1
20+1
20+1
|10
5
4
11
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
|Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|16
59
62
62
|Dolmadı
—
296.640
278.000
|Dolmadı
—
261,49925
253,45368
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
|Orman Endüstrisi Mühendisliği
|SAY
|40+1
30+1
30+1
30+1
|8
31
31
18
|Dolmadı
433.000
467.666
Dolmadı
|Dolmadı
248,29098
223,64053
Dolmadı
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
|Şehir ve Bölge Planlama
|SAY
|70+2
70+2
70+2
60+2
|45
72
72
62
|Dolmadı
366.000
333.906
292.000
|Dolmadı
263,61525
252,14034
249,79843
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
|Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi
|SAY
|21+1
20+1
20+1
20+1
|1
21
15
5
|Dolmadı
674.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
209,64711
Dolmadı
Dolmadı
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
|Yönetim Bilişim Sistemleri (Fakülte)
|EA
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|196.587
232.000
296.160
339.000
|286,35705
315,56137
286,03436
266,20501
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)
|EA
|60+2
60+2
60+2
40+1
|62
62
62
41
|325.302
307.000
311.956
314.000
|258,86469
296,42379
282,80775
270,79121
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|482.860
404.000
343.766
333.000
|236,33277
276,83644
276,81275
267,34075
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|110+3
120+3
120+3
120+3
|113
123
123
123
|546.407
490.000
450.431
436.000
|227,40791
262,89140
260,04331
251,66941
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
|Sosyoloji
|EA
|50+2
50+2
50+2
60+2
|52
52
52
62
|558.279
466.000
396.016
403.000
|224,86247
266,47547
268,02846
256,20869
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
|Kamu Yönetimi
|EA
|110+3
120+3
120+3
120+3
|113
123
123
123
|563.355
476.000
423.109
364.000
|223,43974
264,95020
263,93402
262,17516
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
|Arkeoloji
|EA
|30+1
30+1
30+1
40+1
|12
31
31
17
|Dolmadı
833.000
812.028
Dolmadı
|Dolmadı
223,47635
210,65648
Dolmadı
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
|EA
|100+3
100+3
100+3
120+3
|6
103
103
80
|Dolmadı
783.000
752.838
Dolmadı
|Dolmadı
227,86451
226,33803
Dolmadı
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
|Ekonometri
|EA
|40+1
40+1
40+1
120+3
|1
41
41
29
|Dolmadı
801.000
791.271
Dolmadı
|Dolmadı
226,26072
220,20870
Dolmadı
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
|İktisat
|EA
|120+3
120+3
150+4
200+5
|16
123
154
133
|Dolmadı
707.000
738.228
Dolmadı
|Dolmadı
235,50976
228,05558
Dolmadı
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
|İktisat
(KKTC Uyruklu)
|EA
|1+0
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
|İşletme
|EA
|140+4
150+4
170+5
200+5
|43
154
175
158
|Dolmadı
721.000
750.560
Dolmadı
|Dolmadı
233,99988
226,60654
Dolmadı
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Trabzon)(Devlet)
|Maliye
|EA
|140+4
160+4
200+5
200+5
|76
164
205
205
|Dolmadı
595.000
577.162
624.000
|Dolmadı
248,49147
244,43725
230,64003
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
(Trabzon) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|242.771
157.000
141.552
113.000
|267,76582
314,55030
329,25759
327,12092
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
(Trabzon) (Devlet)
|Tarih
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|333.942
224.000
214.548
213.000
|252,28531
297,99285
310,98681
301,34437
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
(Trabzon) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
(İngilizce)
|DİL
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|27.261
22.900
23.488
20.100
|350,51077
374,14248
367,04543
362,91224
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
(Trabzon)
|Rus Dili ve Edebiyatı
(Rusça)
|DİL
|20+1
20+1
20+1
20+1
|21
21
21
21
|41.628
36.800
34.925
32.100
|305,69701
328,13497
329,86020
316,62293
Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) 2 Yıllık Bölümlerin 2020 ve 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2021
2020
|Yer.
2021
2020
|Taban
Puanı
2021
2020
|Başarı
Sırası
2021
2020
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Trabzon) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|70+2
65+2
|72
67
|302,81564
330,37930
|343.717
311.000
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Trabzon) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|70+2
65+2
|72
67
|281,06682
307,04553
|486.482
430.000
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Trabzon Meslek Yüksekokulu
(Trabzon) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|273,43258
283,84317
|549.793
594.000
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Trabzon) (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|70+2
65+2
|72
67
|272,92887
296,31220
|554.256
500.000
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Maçka Meslek Yüksekokulu
(Trabzon) (Devlet)
|Laborant ve Veteriner Sağlık
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|260,26955
276,67002
|677.262
655.000
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Trabzon) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|65+2
65+2
|67
67
|257,17408
276,42831
|710.812
657.000
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Maçka Meslek Yüksekokulu
(Trabzon) (Devlet)
|Laboratuvar Teknolojisi
|TYT
|45+2
45+2
|47
47
|248,40514
265,77704
|812.625
757.000
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Arsin Meslek Yüksekokulu
(Trabzon) (Devlet)
|İç Mekan Tasarımı
|TYT
|35+1
30+1
|36
31
|243,26471
239,61188
|873.656
1.049.000
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Arsin Meslek Yüksekokulu
(Trabzon) (Devlet)
|Grafik Tasarımı
|TYT
|45+2
40+1
|47
41
|241,68629
255,59775
|891.993
864.000
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Maçka Meslek Yüksekokulu
(Trabzon) (Devlet)
|Biyokimya
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|240,76671
255,09241
|902.767
870.000
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Trabzon Meslek Yüksekokulu
(Trabzon) (Devlet)
|Harita ve Kadastro
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|237,66798
256,62198
|938.627
853.000
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu
(Trabzon) (Devlet)
|Gemi Makineleri İşletmeciliği
|TYT
|45+2
45+2
|47
47
|236,97448
251,61372
|946.772
909.000
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Trabzon Meslek Yüksekokulu
(Tranzon) (Devlet)
|İnşaat Teknolojisi
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|235,16962
250,83045
|968.027
918.000
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Trabzon Meslek Yüksekokulu
(Trabzon) (Devlet)
|Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|231,58163
254,21655
|1.011.467
879.000
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Araklı Ali Cevat Özyurt Meslek Yüksekokulu
(Trabzon) (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği
|TYT
|60+2
55+2
|62
57
|230,45374
249,23222
|1.025.462
936.000
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sürmene Abdullah Ka
(Trabzon) (Devlet)
|Mekatronik
|TYT
|45+2
45+2
|47
47
|230,03847
254,81481
|1.030.775
873.000
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu
(Trabzon) (Devlet)
|Gemi İnşaatı
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|229,37974
248,02056
|1.039.094
950.000
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Trabzon Meslek Yüksekokulu
(Trabzon) (Devlet)
|Makine
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|228,86993
243,58207
|1.045.524
1.002.000
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Trabzon Meslek Yüksekokulu
(Trabzon) (Devlet)
|Elektrik
|TYT
|70+2
70+2
|72
72
|228,84818
238,40158
|1.045.792
1.064.000
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu
(Tabzon) (Devlet)
|Elektrik
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|215,86597
226,62227
|1.218.508
1.212.000
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu
(Trabzon) (Devlet)
|Makine
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|215,08021
228,78140
|1.229.244
1.183.000
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Trabzon Meslek Yüksekokulu
(Trabzon) (Devlet)
|Elektronik Teknolojisi
|TYT
|50+2
50+2
|52
52
|213,96103
228,09612
|1.244.742
1.192.000
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Maçka Meslek Yüksekokulu
(Trabzon) (Devlet)
|Gıda Teknolojisi
|TYT
|35+1
35+1
|36
36
|210,03169
231,03814
|1.300.740
1.155.000
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Trabzon Meslek Yüksekokulu
(Trabzon) (Devlet)
|Moda Tasarımı
|TYT
|30+1
—
|31
—
|209,65309
—
|1.306.277
—
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Araklı Ali Cevat Özyurt Meslek Yüksekokulu
(Trabzon) (Devlet)
|Lojistik
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|202,94126
212,77666
|1.408.071
1.398.000
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu
(Trabzon) (Devlet)
|Elektronik Teknolojisi
|TYT
|40+1
35+1
|41
36
|201,75719
218,05111
|1.426.255
1.326.000
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Trabzon Meslek Yüksekokulu
(Trabzon) (Devlet)
|Geleneksel El Sanatları
|TYT
|30+1
30+1
|31
31
|201,06593
216,35021
|1.436.905
1.349.000
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Maçka Meslek Yüksekokulu
(Trabzon) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
|TYT
|35+1
35+1
|36
36
|198,28001
215,72829
|1.479.454
1.358.000
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Maçka Meslek Yüksekokulu
(Trabzon) (Devlet)
|Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|196,20150
222,97513
|1.509.529
1.260.000
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Arsin Meslek Yüksekokulu
(Trabzon) (Devlet)
|Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi
|TYT
|30+1
30+1
|28
31
|Dolmadı
196,10266
|1.614.522
1.632.000