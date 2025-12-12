Haberler Yaşam Haberleri Karadeniz ve Akdeniz'de peş peşe depremler
Giriş Tarihi: 12.12.2025 21:04

Karadeniz ve Akdeniz'de peş peşe depremler

Karadeniz'de saat 20.13'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 dakika sonra ise Akdeniz'de saat 20.20'de 4,2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Peş peşe meydana gelen depremlerin ardından ilk belirlemelere göre herhangi olumsuz bir durum yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Karadeniz olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

En yakın yerleşim merkezine 238,63 kilometre uzaklıkta gerçekleşen depremin 6,7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

BİR DEPREM DE AKDENİZ'DE

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

En yakın yerleşim merkezine 147,85 kilometre uzaklıkta oluşan depremin 9,12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

