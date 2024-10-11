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Giriş Tarihi: 12.10.2024

Karadeniz’de 4.8 büyüklüğünde deprem

Ali Faik ATAY Ali Faik ATAY
Karadeniz’de 4.8 büyüklüğünde deprem
AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dün saat 10.16'da merkez üssü Karadeniz açıkları olan 4.8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Bartın'ın Amasra ilçesine 119.64 kilometre mesafede olan depremin, 9.33 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Bartın Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Amasra açıklarındaki deprem sonrası kurumlara intikal eden olumsuz durum bulunmadığı belirtilerek, "Saha tarama çalışmalarımız devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.
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Karadeniz’de 4.8 büyüklüğünde deprem
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