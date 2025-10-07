Haberler Yaşam Haberleri Karadeniz'de bir haftada 3 insansız aracı imha edildi
Giriş Tarihi: 7.10.2025 18:02 Son Güncelleme: 7.10.2025 18:16

Karadeniz'de bir haftada 3 insansız aracı imha edildi

Geçtiğimiz hafta Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde denizde bulunan insansız deniz aracı kontrollü bir sekilde imha edilmişti. Bugün ise sabah saatlerinde Artvin"in Hopa ilçesinde denizden yaklaşık 3 kilometre ve Trabzon'un Ortahisar ilçesi Yalıncak mevkiinde denizden yaklaşık 4 kilometre açıkta insansız deniz aracı bulundu. İhbar üzerine 2 ayrı bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ankara'dan gelen SAS uzman ekipleri tarafından önce Trabzon'un Yalıncak mevkiinde denize yaklaşık 4 kilometre uzağında bulunan insansız deniz aracı kontrollü bir şekilde imha edildi. Ekipler ardından Artvin'e geçerek denizden 3 kilometre açıkta bulunan insansız deniz aracını imha etti.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Trabzon'un Akçaabat İlçesi Yıldızlı açıklarında akşam saatlerinde meydana gelen patlama halkı paniğe sürükledi. Açıkta bulunan Silahlı İnsansız Deniz Aracı, kontrollü şekilde patlatıldı. Patlama anından halk haberdar edilmeyince şehirde büyük panik ve korkuya neden oldu. Patlamanın ardından, şehirde özellikle, sahil bölgesindeki bazı binalarda titreşimler hissedildi. Vatandaşlar, patlamayı duyar duymaz hızla dışarıya çıkarak ne olduğunu anlamaya çalıştı.

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde Trabzon açıklarında bulunan insansız deniz aracı saat 16.45 itibarıyla bulunduğu yerde SAS ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde imha edilmiştir."

