Karadeniz’de bir haftada 3 insansız aracı imha edildi

Trabzon'un Akçaabat İlçesi Yıldızlı açıklarında akşam saatlerinde meydana gelen patlama halkı paniğe sürükledi. Açıkta bulunan Silahlı İnsansız Deniz Aracı, kontrollü şekilde patlatıldı. Patlama anından halk haberdar edilmeyince şehirde büyük panik ve korkuya neden oldu. Patlamanın ardından, şehirde özellikle, sahil bölgesindeki bazı binalarda titreşimler hissedildi. Vatandaşlar, patlamayı duyar duymaz hızla dışarıya çıkarak ne olduğunu anlamaya çalıştı.

Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bugün sabah saatlerinde Trabzon açıklarında bulunan insansız deniz aracı saat 16.45 itibarıyla bulunduğu yerde SAS ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde imha edilmiştir."