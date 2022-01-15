Karadeniz’de kar yağışı etkisi!

TRABZON

Trabzon'un yüksek kesimlerinde yağış devam ediyor.

Şehir merkezinde ise aralıklarla kısa süreli yağan karın akşam saatlerinden sonra etkisini artırması bekleniyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 60 araç ve 200 personelin karla mücadele çalışmaları için görevlendirildiği, olağanüstü durumlar için de TİSKİ Genel Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ve İtfaiye Daire Başkanlığından araç, ekipman ve personel desteği alınacağı belirtildi.

Açıklamada, kar lastiği ve zinciri bulunmayan sürücülerin trafiğe çıkmamaları, vatandaşların da mümkün olduğu kadar toplu taşıma araçlarını kullanmaları tavsiyesinde bulunuldu.