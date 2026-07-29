Karadeniz’de sağanak, Güneyde rekor sıcaklık!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre, Türkiye genelinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olurken kuzey kesimler sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkisine giriyor. Özellikle Ordu, Giresun çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinde yağışların yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, güney ve iç bölgelerde ise sıcak hava etkisini sürdürecek.

RÜZGARA VE FIRTINAYA DİKKAT!

Rüzgarın genel olarak kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi beklenirken; Marmara, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güney ile doğusunda kısa süreli fırtına (30-70 km/saat) şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.