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Giriş Tarihi: 6.06.2026 10:06

Karadeniz’de saldırıya uğrayıp batmıştı! Balıkçı teknesi hakkında ortaya çıkan gerçek kan dondurdu: Meğer daha önce…

Karadeniz’de Türk bayraklı bir balıkçı teknesine saldırı düzenlendi. Saldırıda hasar alan tekne batarken, 1 balıkçı hayatını kaybetmiş, 4 balıkçı ise yaralanmıştı. Hayatını kaybeden balıkçının kimliği öğrenilirken "Duru 67" isimli tekne hakkında ortaya çıkan gerçek ise kan dondurdu. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Karadeniz’de saldırıya uğrayıp batmıştı! Balıkçı teknesi hakkında ortaya çıkan gerçek kan dondurdu: Meğer daha önce…
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Kırım'ın batısında, Sivastopol açıklarında dün saldırıya uğrayan Türk bayraklı "Duru 67" isimli balıkçı teknesindeki 5 kişi yaralandı. Teknedeki yaralılar, yakınlarında bulunan "Burak Kaya" isimli balıkçı teknesine tahliye edildi. Kastamonu'nun İnebolu ilçesi istikametine doğru hareket eden teknedeki yaralılardan biri hayatını kaybetti.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Balıkçı teknesinden yapılan yardım çağrısı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığına ait TCGSG-96 gemisi, 4 doktor, 15 UMKE personeli, hemşire ve yardımcı sağlık personelinden oluşan toplam 19 kişilik uzman tıbbi ekiple harekete geçti. 115 mil açıkta temas kurulan teknedeki yaralılılar ve hayatını kaybeden vatandaşın cenazesi, Kastamonu'nun İnebolu ilçesine ulaştırıldı. Gemiden indirilen 4 yaralı, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



HAYATINI KAYBEDEN BALIKÇININ KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Tedavi altına alınan Türk balıkçıların tedavisi devam ederken, hayatını kaybeden balıkçının ise Cüneyt Varlık olduğu öğrenildi. Cüneyt Varlık'ın cenazesi otopsi incelemesi için morga kaldırıldı.

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SALDIRIYA UĞRAYAN TEKNE 4 YIL ÖNCE KARAYA OTURMUŞ

Öte yandan, saldırıda hasar alarak batan Duru 67 isimli teknenin 22 Eylül 2022 tarihinde Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde fırtına sebebiyle karaya oturduğu öğrenildi. Yaşanan fırtınanın ardından tamir edilmesi için Evrenye Balıkçı Barınağı'na çekilmek istenen tekne su alarak batmıştı. Ekipler tarafından yapılan çalışmaya kurtarılan tekne tamir edildikten sonra yeniden denizlere açılmaya başlamıştı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KARADENİZ #KASTAMONU

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