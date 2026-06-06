Karadeniz’de saldırıya uğrayıp batmıştı! Balıkçı teknesi hakkında ortaya çıkan gerçek kan dondurdu: Meğer daha önce…

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Balıkçı teknesinden yapılan yardım çağrısı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığına ait TCGSG-96 gemisi, 4 doktor, 15 UMKE personeli, hemşire ve yardımcı sağlık personelinden oluşan toplam 19 kişilik uzman tıbbi ekiple harekete geçti. 115 mil açıkta temas kurulan teknedeki yaralılılar ve hayatını kaybeden vatandaşın cenazesi, Kastamonu'nun İnebolu ilçesine ulaştırıldı. Gemiden indirilen 4 yaralı, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.