Karadeniz’de sel felaketi

Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan sağanak, Rize, Artvin ve Giresun'da sel ve heyelanlara neden oldu. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası yolu üzerinde 2 bungalov sele kapılırken, işçiler ekiplerce kurtarıldı. Ardeşen ve Fındıklı ilçelerinde gece boyunca süren yağışlar heyelan ve yol çökmesine yol açtı, birçok ana yol ulaşıma kapandı. Fındıklı ilçesinde Arılı ve Çağlayan derelerinin debisi yükselirken, 15 aile tedbir amaçlı tahliye edildi. Rize'de son 24 saatte en fazla 161 kg yağış İkizdere Çağrankaya Yaylası'na düştü, Güneysu-Handüzü Yaylası 132,9 kg, Andon 127 kg olarak kaydedildi.Artvin'in Borçka ilçesi Macahel Camili köyünde sel ve heyelan nedeniyle köprü yıkıldı, bulundukları evden çıkamayan 8 kişi kurtarıldı. Giresun'da Doğankent, Görele ve Güce ilçelerinde heyelanlar yaşandı; Çatak köyünde 7 kişilik aile ve Tekkeköy Yaylası'nda 2 kişi mahsur kaldı. Görele'de 1 kişi büyükbaş hayvanıyla kurtarıldı. Toplam 10 kişi Giresun'da kurtarıldı.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Rize'ye geldi. Uraloğlu, bölgedeki incelemelerinin ardından yaptığı paylaşımda, "Yaraları sarmak, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak ve hayatı en kısa sürede normale döndürmek için tüm ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor" ifadelerine yer verdi.