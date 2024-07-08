Karadeniz’de selin yaralı sarılıyor

Ordu ve Samsun'da etkili olan şiddetli sağanak yağış sele yol açtı. Ordu genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Çaybaşı ve İkizce ilçesinde sel taşkınlarına neden oldu. Çay Mahallesi'nde 83 yaşındaki Hatice Kocakoç, menfezden geçerken ayağı kayıp suya düşerek öldü. Samsun'un doğu ilçeleri gece saatlerinde Terme ve Salıpazarı yoğun yağışa maruz kaldı. Yoğun ve etkili yağış alan doğu ilçeleri Çarşamba, Salıpazarı ve Terme'de yağış etkili oldu.

TERME'DE OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı, Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın başkanlığında sel bölgesinde gerçekleştirildi. Toplantıda suda boğulma olaylarına karşı alınan önlemler ele alındı. Terme, Çarşamba, Salıpazarı ve Ayvacık ilçelerimizde aşırı yağış sonrası yürütülen çalışmalar değerlendirildi.Sel felaketinin ardından ekipler çalışmalarına başladı. Terme İlçesi Miliç Irmağı, Kocaman, Evci ve Hüseyinmescit Mahallelerinde meydana gelen taşkın olumsuzluklarını gidermek amacıyla yürütülen makinalı çalışmalar aralıksız devam ediyor. Ordu İli Çaybaşı ve Ünye İlçelerinde yürütülen makinalı çalışmalar aralıksız sürüyor.

BÜYÜKŞEHİR VE DSİ MAKİNELİ MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

Samsun Büyükşehir Belediyesi vevDSİ 7. Bölge ekipleri sorumluluk alanındaki sel bölgelerinde hayatın normale dönmesi için 24 saat esasına göre makineli çalışmalara devam ediyor.Buyuksehir Belediye Başkanı Halit Doğan Çarşamba ve Ayvacık ilçelerinde vatandaş ile birlikte sorun çözümleri için sahada görev yapıyor.

ALINAN TEDBİRLERLE ANLIK ÇÖZÜMLER ÜRETİLDİ



Vali Tavlı Sabah gazetesine yaptığı açıklamada, "Çarşamba ilçemize Cumartesi akşam yoğun yağdı. Pazar günü gündüz Terme ve Salıpazarı, Çarşamba ve Ayvacık ilçelerinde yoğun yağış aldı. Samsun'da Cumartesi gününden itibaren tüm ekipler aralıksız sahadaydı. Çok yoğun yağış vardı ancak alınan tedbirler sayesinde anında çözümler üretildi. Sel bölgesinde sabahın ilk saatleri ile tüm ekipleri koordineli şekilde ulaştırdık. Tüm kurumlar koordineli şekilde iş bölümü yaparak 24 saat esasına göre çalışıyor. Selin izlerini silip hayatı bir an önce normal akışına getirmek için vatandaştan gelen talepleri ekipler anında karşılıyor" ifadelerini kullandı.

24 SAATTE METREKARAYE 182 KİLO YAĞIŞ

Meteoroloji uzmanları, "Son 24 saat içerisinde Samsun ilinin farklı bölgelerinde yoğun yağışlar kaydedilmiştir. Özellikle Çarşamba ilçesine bağlı Eğridere Köyü'nde 6 saatlik periyotta 96,19 mm, 12 saatlik periyotta 102,83 mm ve 24 saatlik periyotta 182,35 mm yağış ölçülmüştür. Çarşamba Çakmak Barajı bölgesinde ise 6 saatte 87,29 mm, 12 saatte 91,98 mm ve 24 saatte 181,84 mm yağış kaydedilmiştir. Salıpazarı Düzdağ Yaylaköy ve Suluça Köyü'nde de benzer şekilde yüksek yağış miktarları görülmüştür. Bu yoğun yağışlar nedeniyle sel ve taşkın riskine karşı dikkatli olunması gerekmektedir" dedi.